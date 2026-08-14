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EU envía portaaviones a Oriente Medio

Por AP

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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EU envía portaaviones a Oriente Medio
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      Desarrollado por SACS IA

      Washington.- El portaaviones USS George Washington ha comenzado su trayecto rumbo a Oriente Medio después de que surgieron reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, el cual ha tenido un prolongado despliegue.

      El Lincoln ha estado brindando apoyo durante la guerra de Estados Unidos contra Irán, y ha estado desplegado ininterrumpidamente en altamar por más de 240 días. Varios legisladores demócratas han presionado al Pentágono para que rinda cuentas sobre las condiciones a bordo del portaaviones, las cuales el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo el jueves que fueron "completamente tergiversadas".

      El Lincoln se desplegó originalmente el 21 de noviembre desde San Diego y llegó a la región en enero, antes del inicio de la guerra con Irán del 28 de febrero. La Marina reconoció que el conflicto creó un "entorno sumamente complicado en el que los centros tradicionales de suministro en Oriente Medio se vieron interrumpidos por acciones de combate". Eso, a su vez, provocó escasez y la pérdida de correo.

      Desde entonces han surgido reportes de que marineros a bordo del Lincoln lidian con preocupaciones de salud mental; sin embargo, la Marina subrayó que "no ha observado un aumento de ideas o intentos suicidas a bordo del buque".

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