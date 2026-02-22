EU lanza alerta a ciudadanos por detención de "El Mencho"
Se recomienda a ciudadanos estadounidenses refugiarse y evitar movimientos innecesarios.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Laembajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta de seguridad
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante un operativo de seguridad.
En un comunicado en redes sociales, la embajada emitió alerta para los estados de Jalisco (incluyendo Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (incluyendo Reynosa y otras municipalidade), algunas zonas de Michoacán, Guerrero y Nuevo León, debido a "operaciones de seguridad continuas en múltiples estados, bloqueos carreteros y actividad criminal".
La embajada llamó a evitar áreas donde las autoridades estén operando. "Busquen refugio y minimicen los movimientos innecesarios. Monitoreen medios locales para actualizaciones".
"Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso".
Asimismo, la embajada pidió seguir directrices de las autoridades locales y dijo que, "en caso de emergencia, llamen al 911".
Recomendó evitar aglomeraciones y mantener a la familia y amigos "al tanto de su ubicación vía telefónica, texto y redes sociales".
no te pierdas estas noticias
EU lanza alerta a ciudadanos por detención de "El Mencho"
SLP
El Universal
Se recomienda a ciudadanos estadounidenses refugiarse y evitar movimientos innecesarios.