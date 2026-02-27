logo pulso
EU podría optar por "toma amistosa de Cuba", dice Trump

La declaración de Trump se dio en la Casa Blanca en medio de las tensiones diplomáticas con Cuba.

Por El Universal

Febrero 27, 2026 02:02 p.m.
A
EU podría optar por toma amistosa de Cuba, dice Trump

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Estados Unidos,

Donald Trump
, aseguró este viernes que su país podría optar por una " toma de control amistosa

de Cuba", en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.
"Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

MINUTO A MINUTO

SLP

El Universal

