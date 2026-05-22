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EU sanciona a 9 vinculados a Hizbulá

Por EFE

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
EU sanciona a 9 vinculados a Hizbulá

Washington.- El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones para nueve funcionarios a los que considera ligados al grupo chií Hizbulá en el Líbano y acusa de impulsar la agenda de Irán y socavar la soberanía libanesa al obstaculizar así los procesos de paz.

"Las designaciones de hoy se dirigen a personas que impiden el desarme de Hizbulá, incluyendo a miembros del parlamento, un diplomático iraní que viola la soberanía del Líbano y funcionarios de seguridad libaneses que han abusado de sus cargos para beneficiar a una organización terrorista", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggot, en un comunicado paralelo.

Entre las nueve personas añadidas a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) se cuentan Ibrahim Al-Mousaoui, Hassan Fadlallah y Hussein al-Hajj Hassan, los tres diputados libaneses ligados al grupo parlamentario de Hizbulá.

También está el funcionario de Hizbulá y exministro de diversas carteras en Líbano Mohammad Fneish o los responsables de seguridad del Movimiento Amal, Ahmad Baalbaki y Abu Ahmad Safawi.

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La OFAC incluye además en la lista al nombrado por Irán como embajador en Líbano, Mohammad Reza Sheibani, al que las autoridades libanesas retiraron después las credenciales y declararon persona non grata en el país.

"Hizbulá es una organización terrorista y debe ser desarmada por completo. El Departamento del Tesoro seguirá tomando medidas contra los funcionarios que se han infiltrado en el Gobierno libanés y que permiten a Hizbulá librar su insensata campaña de violencia contra el pueblo libanés y obstaculizar una paz duradera", escribió en X el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Mientras Israel incrementa la presión sobre Líbano para que desarme al grupo, y Beirut insta a Israel a poner fin a sus ataques aéreos diarios y a retirar sus tropas de amplias zonas del sur.

Ataques aéreos israelíes contra Líbano mataron al menos a 19 personas el martes, incluidas cuatro mujeres y tres niños, informó el Ministerio de Salud libanés.

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