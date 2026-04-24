"EU sigue entregando armas a Ucrania"

Kiev, Ucrania.- Las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania no se han detenido pese a la guerra con Irán, y los ataques ucranianos de largo alcance siguen impactando la producción petrolera y las plantas manufactureras rusas, sostuvo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el jueves.

"Por supuesto, estamos golpeando lo que le duele a Rusia, y le duele mucho", afirmó Zelenski en mensajes de voz a reporteros. Agregó que las pérdidas rusas por los ataques han alcanzado decenas de miles de millones de dólares.

Al tiempo que Rusia impulsa su invasión total, que comenzó el 24 de febrero de 2022, Ucrania está utilizando su tecnología de drones y misiles desarrollada en el país para atacar territorio ruso. El ejército ucraniano también utiliza sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para detener ataques con misiles rusos contra el territorio ucraniano.

La lucha de Ucrania contra el ejército más grande de Rusia recibió elogios del príncipe Enrique, quien llegó a Kiev el jueves para su tercera visita en un año.

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En un discurso ante una conferencia de seguridad en Kiev, Enrique dijo que los ucranianos han demostrado "fortaleza no sólo en valentía y capacidad, sino en unidad y en confianza".

Añadió que Ucrania "sigue manteniéndose unida, y unida deben mantenerse".