Europa pide alto el fuego y acuerdo negociado tras cierre del estrecho de Ormuz

LONDRES (AP) — Los líderes europeos se mantuvieron al margen de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán el jueves, pero intentaron hacer oír su voz para ayudar a apuntalar un frágil alto el fuego, sofocar los combates en Líbano y reabrir el estrecho de Ormuz.

La guerra ha colocado a Europa en una posición incómoda: mantener su apoyo a Estados Unidos como aliado clave de la OTAN y, al mismo tiempo, resistir las ocasionales reprimendas del presidente estadounidense Donald Trump por no sumarse a la lucha y ofrecer un uso limitado de sus bases militares.

Algunos gobernantes europeos han sido más contundentes que otros al distanciarse de la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó la semana pasada que Estados Unidos no puede quejarse de una falta de apoyo "en una operación que eligieron emprender solos" sin consultas.

Trump aceptó un alto el fuego de dos semanas negociado por Pakistán a última hora el martes, tras amenazar con que "toda una civilización morirá esta noche". Se suponía que el acuerdo detendría los combates y reabriría el estrecho, vital para el suministro mundial de petróleo.

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Pero Irán volvió a cerrar el canal de navegación después que Israel machacó a Líbano con ataques aéreos al apuntar contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. El gobierno de Irán sostuvo que el alto el fuego incluía a Líbano, pero Israel y Estados Unidos cuestionaron esa afirmación.

Irán también ha recibido críticas contundentes por exigir el derecho a cobrar peajes como condición para reabrir el estrecho de Ormuz.

Esto es lo que dicen los mandatarios europeos sobre los asuntos más importantes:

Alcanzar una solución pacífica

Los mandatarios de Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Holanda, España y la Unión Europea afirmaron el miércoles que "alientan firmemente un rápido avance hacia un acuerdo negociado sustantivo". Entre otros, se sumaron los gobiernos de Noruega, Suecia, Grecia y Finlandia.

"Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región", señalaron en una declaración conjunta, y "puede evitar una grave crisis energética mundial".

Macron, que habló el miércoles tanto con el presidente iraní Masoud Pezeshkian como con Trump, pidió que "cada uno de los beligerantes" respete plenamente el alto el fuego y abra negociaciones integrales.

Combates en Líbano

Los gobernantes europeos pidieron conjuntamente que el alto el fuego incluya a Líbano tras el día más mortífero de combates allí el miércoles, cuando murieron más de 200 personas.

El canciller alemán Friedrich Merz advirtió que "la dureza con la que Israel está librando la guerra allí podría provocar el fracaso del proceso de paz en su conjunto, y eso no debe ocurrir".

El primer ministro británico Keir Starmer, que se hallaba en Oriente Medio para recabar apoyo para el alto el fuego, dijo que estaba mal que Israel atacara Líbano independientemente de la letra pequeña de cualquier acuerdo que hubieran alcanzado.

"Eso no debería estar ocurriendo", dijo Starmer. "Eso debería parar. Esa es mi firme opinión. Y por lo tanto la cuestión no es una cuestión técnica de si es una violación del acuerdo o no. En realidad es una cuestión de principios, en lo que a mí respecta".

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha sido el crítico más estridente en Europa de las acciones militares de Estados Unidos e Israel en la región, añadió que la Unión Europea debería suspender su acuerdo de asociación con Israel.

"Su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable", escribió Sánchez en X sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. "La comunidad internacional debe condenar esta nueva violación del derecho internacional".

Reabrir el estrecho de Ormuz

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó el jueves que socios europeos y de otros lugares estaban ultimando planes para que buques navales escolten a los barcos a través del estrecho una vez que los combates terminen de manera efectiva.

Macron dijo que unas 15 naciones están listas para participar en una misión de ese tipo.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni advirtió al Parlamento que cualquier cobro adicional iraní en el estrecho de Ormuz tendrá "consecuencias económicas impredecibles".

"Se necesita el restablecimiento pleno de la libertad de movimiento en el estrecho de Ormuz, y no debe estar sujeto a ninguna restricción, como parece haber ocurrido en las últimas horas", afirmó.

Cooper señaló que es "crucial" que no se permita a Irán aplicar peajes en el estrecho.

El canciller Friedrich Merz dijo que Alemania contribuirá para garantizar que se reanude la navegación libre, pero los funcionarios no dieron más detalles sobre lo que eso podría implicar.

Preservar la alianza de la OTAN

Trump ha inquietado a los miembros de la OTAN al sugerir —no por primera vez— que Estados Unidos podría abandonar la organización transatlántica. Esta vez está molesto porque la mayor alianza militar del mundo no ha acudido en ayuda de su país.

Trump calificó a los aliados de "cobardes" y dijo que la OTAN era "un tigre de papel". Tras reunirse con el secretario general de la organización, Mark Rutte, el miércoles en la Casa Blanca, Trump afirmó que la OTAN no había estado allí para Estados Unidos y que no volverá a estarlo si fuera necesario.

Merz dijo el jueves que la guerra se había convertido en una "prueba de estrés transatlántica" y que no quería que cargara aún más las relaciones entre Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN.

"No queremos, no quiero una división en la OTAN", expresó Merz. "La OTAN es un garante de nuestra seguridad, también y sobre todo en Europa. Debemos seguir manteniendo la cabeza fría aquí".