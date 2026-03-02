Europa refuerza seguridad y evacúa ciudadanos por conflicto entre Estados Unidos e Irán

BRUSELAS (AP) — La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán en todo Oriente Medio están arrastrando rápidamente a Europa, obligando al continente a adoptar medidas defensivas para proteger bases militares y evacuar a ciudadanos atrapados en el conflicto.

En Oriente Medio están a algunos de los principales socios comerciales de Europa y varias rutas comerciales estratégicas. Muchos europeos viven en ciudades como Beirut, Dubái o Jerusalén, mientras que grandes comunidades de países como Turquía, Egipto y los estados del Golfo Pérsico se han asentado en toda Europa. No se consultó a los europeos sobre esta operación de Estados Unidos e Israel, pero ahora están lidiando con sus consecuencias.

Aunque se niegan a sumarse directamente a la guerra, Reino Unido, Francia y Alemania han afirmado que trabajarán con Estados Unidos para ayudar a detener los ataques de Irán. Reino Unido permitirá que fuerzas de Estados Unidos utilicen bases británicas para atacar misiles y puntos de lanzamiento de Irán.

Pero la propia Europa no es inmune. Chipre, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, tuvo que insistir en que no estaba implicado en el conflicto después de que un dron tipo shahed dañó una base aérea británica en la costa sur de la isla el fin de semana. Los shahed fueron desarrollados por Irán, pero ya se han utilizado en Europa, por Rusia en su guerra contra Ucrania.

Ante el temor de otros ataques en su territorio, algunos países europeos también están reforzando la seguridad en estaciones de tren y aeropuertos.

Aun así, casi ningún líder europeo ha criticado los ataques de Estados Unidos e Israel. Muchos están satisfechos de ver la caída de un régimen iraní que durante años ha arrestado a ciudadanos europeos y ha desafiado los intereses económicos de Europa.

España ha sido una rara voz disidente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijo el domingo: "Uno puede estar en contra de un régimen odioso... y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional".

Al mismo tiempo, ayudar a fomentar la estabilidad en la volátil región de Oriente Medio es una prioridad europea. Los temores a un aumento sostenido de los precios del petróleo y la posibilidad de una nueva ola de migración impredecible significan que el continente debe seguir implicado.

Prioridad para los ciudadanos varados

La prioridad a corto plazo de Europa es garantizar la seguridad de miles de ciudadanos atrapados en la guerra a medida que se extiende.

Las preocupaciones sobre cómo sacar a la gente se plantearon durante una reunión de emergencia de ministros de Exteriores de la Unión Europea el fin de semana. No se puso en marcha un esfuerzo de evacuación conjunto, pero podría ser necesario de forma inminente.

Alemania afirma que unos 30.000 turistas alemanes están atrapados en cruceros, en hoteles o en aeropuertos cerrados y no pueden regresar a casa debido al conflicto. La mayoría está en Oriente Medio, pero algunos están más lejos, varados porque sus conexiones de viaje pasan por Abu Dabi, Qatar o Dubái. No es posible una evacuación militar debido al cierre del espacio aéreo.

La República Checa, por su parte, envió dos aviones a Egipto y Jordania para repatriar a ciudadanos checos, decenas de los cuales han viajado en autobús desde Israel. Se preveía enviar otros cuatro aviones a Omán para recoger a unos 6.700 checos que se estima que hay en la región.

Los intereses económicos de Europa

Irán ha estado amenazando a barcos en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia, y allí se han producido ataques contra embarcaciones. Han aumentado los llamamientos para que la UE ayude a proteger a los buques mercantes.

En respuesta, Francia envió dos buques de guerra más para reforzar la Operación Aspides, la misión naval del bloque en la región. Pero solo se desplegarían en el lejano mar Rojo y el golfo de Adén —puertas de entrada al canal de Suez, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo— para unirse a otros tres buques ya presentes.

La Operación Aspides se creó hace dos años para defender el tráfico marítimo frente a posibles ataques de los rebeldes hutíes de Yemen. Pero, aunque los hutíes han expresado su apoyo a Irán, no anunciaron de momento ninguna acción militar en su nombre.

Está en marcha un debate sobre una revisión del mandato de la operación y un posible endurecimiento de sus reglas de enfrentamiento, pero no se esperan cambios pronto.

Estabilidad regional

Mantener la estabilidad en Oriente Medio es una preocupación clave para Europa. Los actos de represalia de Irán en varios países han sido ampliamente condenados.

Se espera que la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, convoque una reunión con países del Consejo de Cooperación del Golfo a nivel de ministros de Exteriores más adelante esta semana, mientras el bloque sigue intentando tranquilizar a los vecinos de Irán y a otros países vulnerables cercanos.

"Los ataques de Irán contra varios países de Oriente Medio son inexcusables. Los acontecimientos no deben conducir a una mayor escalada que podría amenazar a la región, a Europa y más allá, con consecuencias impredecibles", expresó Kallas tras presidir las conversaciones de emergencia del domingo.

La UE pretende impulsar esfuerzos diplomáticos para ayudar a reducir las tensiones, y aún aspira a impedir que Irán adquiera armas nucleares pese a que el acuerdo nuclear de Teherán con potencias mundiales se desmoronó después de que la administración Trump retiró a Estados Unidos del pacto.

Nuevos líderes en Irán

Funcionarios dicen que la UE no tiene un candidato preferido para asumir el poder en Teherán y, en cualquier caso, es demasiado pronto para saber a quién convendría respaldar como futuro líder. Los cancilleres del bloque expresaron principalmente "solidaridad con el pueblo iraní".

Ofrecieron apoyo a "sus aspiraciones fundamentales de un futuro en el que sus derechos humanos universales y libertades fundamentales sean plenamente respetados".

Los europeos insisten en que en los últimos meses surgió un auténtico movimiento popular contra el régimen, pero que fue sofocado en una ola de violencia sin precedentes. Miles murieron y miles fueron detenidos.

Una cosa está clara. Es poco probable que la UE respalde a cualquier liderazgo impulsado por la Guardia Revolucionaria de Irán. El mes pasado, el bloque agregó a este cuerpo paramilitar a su lista de organizaciones terroristas, lo que hace casi imposible que los europeos los tomen en serio como interlocutores.