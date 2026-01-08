Evacuación de civiles en Alepo ante conflictos armados

ALEPO, Siria (AP) — Enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y kurdas en una zona en disputa en la ciudad norteña de Alepo, Siria, se intensificaron el jueves después de que las autoridades sirias ordenaron a los civiles evacuar.

Las autoridades sirias abrieron un corredor por segundo día y decenas de miles de civiles huyeron.

El gobierno de la provincia de Alepo dio a los residentes hasta la 1 de la tarde para evacuar en coordinación con el ejército. La agencia estatal de noticias SANA, citando al ejército, dijo que los militares comenzarían "operaciones dirigidas" contra las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid media hora después de ese plazo.

El ejército posteriormente emitió una serie de mapas con las áreas bajo orden de evacuación.

Un periodista de The Associated Press en el lugar escuchó sonidos esporádicos de bombardeos mientras los civiles salían del área el jueves por la mañana. Más de 142 .000 personas han sido desplazadas en toda la provincia, según el Comité Central de Respuesta de Alepo.

"Hay un gran porcentaje de ellos con problemas médicos difíciles, personas mayores, mujeres y niños", dijo Mohammad Ali, director de operaciones de la Defensa Civil Siria en Alepo.

Las fuerzas kurdas dijeron que al menos 12 civiles fueron asesinados en los barrios de mayoría kurda, mientras que funcionarios del gobierno informaron que al menos nueve civiles han muerto en las áreas controladas por el gobierno circundante en los combates que estallaron el martes. Decenas más de ambos lados han resultado heridos. No estaba claro cuántos combatientes murieron en cada lado.

Los dos bandos se acusan entre sí de apuntar deliberadamente a barrios e infraestructuras civiles, incluidos equipos de ambulancias y hospitales.

Los enfrentamientos se intensificaron por la tarde, con intercambios continuos de bombardeos y ataques con drones, y se pudo ver tanques entrando en los barrios en disputa. Las Fuerzas de Seguridad Interna afiliadas a las FDS dijeron que habían "destruido dos vehículos blindados e infligido bajas a los atacantes" mientras avanzaban.

El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, mientras tanto, dijo el jueves por la noche que "un gran número" de combatientes de las FDS habían desertado o huido y que las fuerzas de seguridad se estaban preparando para desplegarse en el área.

Iglesias alberga a desplazados

En la Iglesia Ortodoxa Siria de San Efrén en la ciudad de Alepo se refugiaron unas 100 personas que huyeron de los combates. Los feligreses donaron colchones, mantas y comida, dijo el sacerdote Adai Maher.

"Tan pronto como comenzaron los problemas y escuchamos los sonidos (de los enfrentamientos), abrimos nuestra iglesia como refugio para las personas que están huyendo de sus hogares", agregó.

Entre ellos estaba Georgette Lulu, quien dijo que su familia planea viajar a la ciudad de Hasakeh en el noreste de Siria controlado por las FDS cuando la situación de seguridad lo permita.

"Hubo mucho bombardeo y ruidos fuertes y un proyectil cayó junto a nuestra casa", dijo. "He pasado por estas circunstancias muchas veces, así que no me asusto, pero mi sobrina estaba realmente asustada, así que tuvimos que venir a la iglesia".

Hassan Nader, un representante del Ministerio de Asuntos Sociales en Alepo, dijo que alrededor de 4,000 personas estaban alojadas en refugios en la ciudad, mientras que decenas de miles se habían trasladado a otras áreas de la provincia, y el ministerio estaba trabajando con ONG para proporcionarles alimentos, medicinas y otras necesidades.

Estancamiento político

Los enfrentamientos se producen en medio de un estancamiento en las negociaciones políticas entre el estado central y las FDS.

El gobierno en Damasco bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa firmó un acuerdo en marzo con las FDS, que controlan gran parte del noreste, para que se fusionen con el ejército sirio para finales de 2025. Ha habido desacuerdos sobre cómo hacerlo. En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron Sheikh Maqsoud y Achrafieh como parte del acuerdo.

Funcionarios del gobierno central y de las FDS se reunieron nuevamente el domingo en Damasco, pero funcionarios del gobierno dijeron que no se había logrado un progreso tangible.

Algunas de las facciones que componen el nuevo ejército sirio, formado tras la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde en diciembre de 2024, eran anteriormente grupos insurgentes respaldados por Turquía que tienen una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

En la ciudad de Qamishli, en el noreste controlado por los kurdos, miles de manifestantes se reunieron el jueves, coreando: "FDS, estamos con ustedes hasta la muerte".

Sawsan Khalil, una manifestante en Qamishli que fue desplazada de Afrin en la provincia de Alepo en una ofensiva turca de 2018 contra las fuerzas kurdas allí, pidió a la comunidad internacional "que sienta por el pueblo sirio que ha sido asesinado sin razón" en Alepo.

Izzeddin Gado, copresidente del Consejo de la Ciudad de Qamishli, acusó a las fuerzas gubernamentales de "seguir una agenda extranjera y regional de Turquía".

Preocupaciones internacionales

Las FDS han sido durante años el principal socio de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, aunque Turquía considera a las FDS una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha librado una larga insurgencia en Turquía. Ahora está en marcha un proceso de paz.

A pesar del apoyo prolongado de Estados Unidos a las FDS, el gobierno de Trump también ha estrechado lazos con el gobierno de Al Sharaa y ha presionado a los kurdos para implementar el acuerdo de marzo.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo en un comunicado el jueves que Estados Unidos "está monitoreando de cerca la situación" e instó a "la moderación de todas las partes". Dijo que el enviado estadounidense, Tom Barrack, está tratando de facilitar el diálogo entre las dos partes.

"Todas las partes deberían centrarse en cómo construir una Siria pacífica y estable que proteja y sirva los intereses de todos los sirios, en lugar de empujar al país de nuevo a un ciclo de violencia", dijo el comunicado.

El Ministerio de Defensa de Turquía dijo el jueves que la "operación está siendo llevada a cabo enteramente por el ejército Sirio" mientras Turquía "monitorea de cerca".

"La seguridad de Siria es nuestra seguridad", dijo el comunicado, añadiendo que "Turquía proporcionará el apoyo necesario si Siria lo solicita".

El canciller turco, Hakan Fidan, describió a las FDS como el "mayor obstáculo para la paz en Siria".

Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la violencia y ha pedido una desescalada.