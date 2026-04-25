Evacúan a Donald Trump en cena corresponsales por amenaza

El presidente Donald Trump y otros altos dirigentes estadounidenses fueron evacuados el sábado por la noche de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada. De momento no parece haber heridos.

Servicio Secreto y evacuación en la cena anual

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes cuando cientos de invitados se agachaban bajo las mesas.

"¡Hágase a un lado, señor!", gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

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Relación de Trump con los medios en la cena anual

La asistencia de Trump a la cena anual del sábado de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, por primera vez como presidente, exhibe públicamente la relación, a menudo contenciosa, de su gobierno con los medios noticiosos.