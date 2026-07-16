Evacuan partes del sur de Texas

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UVALDE, Texas.- Las advertencias de evacuación cada vez más amplias y los rescates por la crecida de las aguas en Texas aumentaron el miércoles debido a las tormentas implacablemente intensas que convirtieron las carreteras en ríos, arrastraron vehículos y generaron un tornado a través de una transitada carretera interestatal en San Antonio.

Hasta ahora, los guardabosques de Texas han participado en los rescates de más de 40 personas en las inundaciones, principalmente en el área del condado Uvalde, según un portavoz del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas.

Los meteorólogos advirtieron que las condiciones, que ya son peligrosas, probablemente empeorarían en algunas comunidades gravemente afectadas. El diluvio dejó caer casi 30 centímetros (un pie) de lluvia en algunos condados y puso bajo vigilancias de inundación a los habitantes de decenas de condados, incluidas partes de la región montañosa de Texas, donde las devastadoras inundaciones del verano pasado provocaron la muerte de más de 100 personas. Se prevé que algunas de las vigilancias de inundación permanecerán vigentes hasta la noche del viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un tornado tocó tierra en la parte noroeste de San Antonio, cerca de la carretera Interestatal 10. Videos publicados en redes sociales mostraban lo que parecía ser un pequeño tornado. Edificios de apartamentos y otras propiedades resultaron dañados, dijeron autoridades.

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No se han reportado muertes ni lesiones por el tornado o las inundaciones.

El servicio meteorológico indicó que podrían caer de 25 a 50 centímetros (10 a 20 pulgadas) de lluvia en algunas áreas antes de que las tormentas se alejen.

Hasta la noche del miércoles, poco más de 6 millones de residentes en 57 condados de Texas estaban bajo una vigilancia de inundación emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y programada para mantenerse hasta las primeras horas de la noche del jueves. Se prevé que las vigilancias para 34 de esos condados expiren la noche del viernes.

Han caído más de 30 cm de lluvia y se espera más

Los mayores acumulados de lluvia hasta ahora—hasta 40 centímetros en algunas zonas— se han registrado en el condado Uvalde, informaron las autoridades, que contabilizaron 25 rescates hasta las 9 de la mañana del miércoles.