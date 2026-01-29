Exigen renuncia de Kristi Noem

Washington.- Una oleada de voces ha llegado a la misma conclusión: Kristi Noem debe irse. Desde los líderes del Partido Demócrata hasta las principales organizaciones de defensa e incluso los legisladores más centristas en el Congreso, las llamadas para que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dé un paso al costado se están acumulando tras la muerte a tiros en Minneapolis de dos personas que protestaban contra las redadas migratorias. En un momento definitorio de su asignatura, pocos republicanos están defendiendo a Noem.

"El país está disgustado por lo que ha hecho el Departamento de Seguridad Nacional", afirmaron en un comunicado conjunto los principales demócratas de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York; Katherine Clark de Massachusetts y Pete Aguilar, de California.

"Kristi Noem debería ser despedida de inmediata", dijeron los demócratas, "o comenzaremos procedimientos de destitución en la Cámara de Representantes".

El estilo de liderazgo audaz de Noem y sus comentarios tras las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good —en los que sugirió que Pretti "atacó" a los oficiales y retrató los eventos que llevaron al tiroteo de Good como un "acto de terrorismo doméstico"— han sido vistos como un daño irreparable, ya que los hechos en el terreno pusieron en duda su versión. Su alianza con el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien el lunes fue retirado de la operación en Minnesota mientras el zar fronterizo Tom Homan quedaba al mando, la ha dejado aislada en el Capitolio.

"Lo que ha hecho en Minnesota debería descalificarla. Debería perder su trabajo", dijo el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte.

"Creo que el presidente necesita revisar a quién tiene en el puesto de secretaría de Seguridad Nacional", dijo la senadora Lisa Murkowski, republicana de Alaska. "Probablemente sea hora de que renuncie".