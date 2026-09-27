Explosión cobró 6 vidas en Grecia

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Atenas, Grecia.- Los equipos de rescate localizaron este sábado los cuerpos sin vida de las seis personas, entre ellas cuatro estadounidenses, desaparecidas ayer en la explosión en un edificio en las cercanías de la Acrópolis de Atenas debido a una explosión de gas, informó el Cuerpo de Bomberos.

Los fallecidos son dos parejas de estadounidenses (dos hombres y dos mujeres) de entre 35 y 40 años que habían alquilado por poco tiempo un apartamento en el edificio colapsado, en el que también residían un matrimonio de ancianos, un hombre británico y su esposa griega.

La explosión derrumbó este edificio de dos pisos y provocó serios daños a otros inmuebles adyacentes, tiendas y vehículos de los alrededores.

La deflagración tuvo lugar en la mañana del viernes en el barrio de Plaka, el más turístico de la capital griega, situado a los pies de la Acrópolis, uno de los monumentos más visitado del país.

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Varios residentes señalaron a la prensa local que escucharon un estruendo ensordecedor y un fuerte temblor, mientras que muchos creyeron inicialmente que se trataba de un terremoto, un rayo o la detonación de un artefacto explosivo.

El alcalde de Atenas, Xaris Doukas, calificó lo sucedido como un "desastre increíble" y señaló que la explosión "podría deberse" a una "fuga muy grande" de gas natural en la segunda planta del edificio.

Durante más de 24 horas los equipos de rescate trabajaron a toda prisa con la esperanza de localizar a supervivientes entre los escombros.

En el segundo piso del edificio había una instalación de gas natural y hay testimonios de un fuerte olor antes de la explosión, indica el diario Kathimerini.

Las autoridades han abierto una investigación para confirmar las causas de la explosión.