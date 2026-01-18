Explosión en fábrica de Mongolia Interior deja dos muertos
Tras la explosión en la fábrica de Mongolia Interior, dos personas perdieron la vida y 66 están hospitalizadas. Se indaga en las causas.
BEIJING (AP) — Una explosión en una fábrica en la región de Mongolia Interior de China causó la muerte de dos personas y dejó a otras 66 hospitalizadas el domingo.
La explosión, que envió densas columnas de humo al cielo, ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 3 de la tarde hora local y causó temblores en las áreas circundantes, reportó la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.
Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió.
Equipos de rescate se apresuraron al lugar y las autoridades aún están investigando la causa de la explosión, según informó la agencia.
