Explosión en Gaza hiere a soldado israelí y acusa a Hamás de violar alto al fuego

JERUSALÉN (AP) — Un artefacto explosivo detonó en Gaza el miércoles, hiriendo a un soldado israelí y provocando que Israel acusara a Hamás de violar el alto al fuego. Fue el último incidente que amenaza la frágil tregua que se ha mantenido desde el 10 de octubre, mientras cada lado acusa al otro de violaciones.

La explosión ocurrió mientras Hamás se reunía con funcionarios turcos en Ankara para discutir la segunda etapa del alto el fuego. Aunque el acuerdo se ha mantenido en su mayoría, su progreso se ha ralentizado.

Todos menos uno de los 251 rehenes tomados en el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, han sido liberados, vivos o muertos, a cambio de prisioneros y detenidos palestinos. La madre del último rehén cuyos restos aún están en Gaza pidió su devolución antes de que los negociadores pasen a la segunda fase del alto el fuego.

La segunda fase enfrenta desafíos aún mayores: el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, un cuerpo de gobierno tecnocrático para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Israel promete "responder apropiadamente"

El ejército israelí declaró que el explosivo detonó debajo de un vehículo militar mientras los soldados estaban "desmantelando" infraestructura de extremistas palestinos en la ciudad sureña de Rafah. El soldado levemente herido fue llevado a un hospital, dijo el ejército.

Mahmoud Mrdawi, alto funcionario de Hamás, expresó en redes sociales que la explosión fue resultado de municiones que habían quedado sin detonar y que el grupo había informado a los mediadores. En una declaración posterior, Hamás negó responsabilidad por lo que llamó "restos de guerra" colocados por Israel en una zona controlada por Israel.

El ejército israelí negó la afirmación de Hamás. El primer ministro Benjamin Netanyahu, en un comunicado, calificó el incidente como una violación del alto al fuego y advirtió que Israel "responderá apropiadamente".

Israel previamente lanzó ataques en Gaza en respuesta a presuntas violaciones de la tregua. El 19 de octubre, Israel indicó que dos soldados murieron por fuego de Hamás y respondió con una serie de ataques que mataron a más de 40 palestinos, según funcionarios locales de salud.

Hamás acusa a Israel de violar el alto al fuego al no permitir suficiente ayuda en el territorio y continuar atacando a civiles. El Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 400 palestinos han perecido por fuego israelí desde la tregua.

El ministerio, que no distingue entre milicianos y civiles en su conteo y opera bajo el gobierno de Hamás, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

Funcionarios turcos se reúnen con Hamás

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se reunió con una delegación de Hamás liderada por Khalil al-Haya para discutir la segunda fase de la tregua, según funcionarios del ministerio.

Fidan reafirmó los esfuerzos de Turquía para defender los derechos de los palestinos y describió los esfuerzos en curso para abordar las necesidades de refugio y otras necesidades humanitarias en Gaza, señalaron funcionarios.

La delegación de Hamás sostuvo que habían cumplido con las condiciones del alto al fuego, pero que los continuos ataques de Israel estaban bloqueando el progreso hacia la siguiente etapa. También afirmaron que el 60% de los camiones permitidos en Gaza llevaban bienes comerciales en lugar de ayuda.

Según los funcionarios, se discutieron también los esfuerzos de reconciliación entre las facciones palestinas y la situación en Cisjordania ocupada por Israel, enfatizando que las acciones de Israel allí eran "inaceptables".

Familia del último rehén en Gaza insta a su regreso

La madre de Ran Gvili dijo que se unirá a Netanyahu en su próximo viaje a Estados Unidos y urgió a él y al presidente estadounidense Donald Trump a no avanzar a la siguiente fase del alto al fuego hasta que los restos de su hijo sean devueltos, una condición de la primera fase.

"No aceptaré una situación donde se están construyendo torres y Gaza está siendo rehabilitada mientras mi Ran es abandonado en el campo", declaró Talik Gvili. "Estoy viajando a Estados Unidos para recordar a todos que Ran no es un número. Es un héroe israelí".

El policía de 24 años fue asesinado mientras combatía a militantes de Hamás que atacaban un kibutz el 7 de octubre de 2023.

También el miércoles, Gal Hirsch, coordinador de Israel para los rehenes y los desaparecidos, se reunió en El Cairo con altos funcionarios y representantes de los países mediadores para discutir el regreso de los restos de Gvili, dijo la oficina de Netanyahu.