Explota fábrica de municiones en Italia

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Roma, Ita.- Una explosión provocada por un incendio levantó una enorme columna de humo el jueves en una fábrica de municiones cerca de Roma, pero no hubo reportes de heridos, informaron las autoridades locales.

La explosión se produjo en la localidad de Colleferro, en una planta propiedad de KNDS Ammo Italy, que produce municiones y otros productos vinculados a la defensa, y pareció haberse originado en el departamento de prensado de pólvora.

Residentes de la zona señalaron haber escuchado una fuerte explosión. Imágenes y videos en redes sociales mostraban lo que parecía una gigantesca nube en forma de hongo sobre la instalación.

"Al principio pensamos que era un terremoto", relató la residente Annarita Quattrino, y añadió que estaba tomando una siesta en casa a primera hora de la tarde cuando escuchó un fuerte estruendo que sacudió todo el edificio.

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La policía y 10 dotaciones de bomberos, apoyadas por un helicóptero, acudieron al lugar mientras el incendio continuaba ardiendo y se propagaba a la vegetación cercana. El alcalde de Colleferro, Giulio Calamita, declaró que fue "un gran susto", pero que no se reportaron heridos.