Explota mina de carbón en China

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Beijing, China.- Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi dejó al menos 82 muertos, dijeron el sábado funcionarios locales, el percance minero más letal en el país en los últimos años.

El accidente se registró en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi. La noche del sábado, las autoridades locales dijeron en una conferencia de prensa que 82 personas habían muerto y que más de 120 fueron hospitalizadas. Dos seguían desaparecidas. La cifra de muertos se revisó a la baja respecto de reportes anteriores de la televisión estatal CCTV, que informó que 90 personas habían muerto.

La escena en la mina de carbón fue "caótica" inmediatamente después del accidente.

La fatal explosión está siendo investigada, dijeron autoridades locales, y agregaron que hubo "graves violaciones" de la ley por parte del operador de la mina. No se dan detalles sobre infracciones específicas del caso.

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Horas antes, también el sábado, Xinhua informó que las labores de rescate continuaron un día después del accidente, y que se habían desplazado al lugar cientos de rescatistas y personal sanitario. Muchos de los heridos sufrieron daños por gases tóxicos, según la televisión estatal CCTV.

El presidente del país, Xi Jinping, solicitó que se haga todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados, informó Xinhua. El mandatario también pidió una "investigación exhaustiva" y que se deslinden responsabilidades "de acuerdo con la ley".

Xinhua informó más tarde que las personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero "han sido puestas bajo control", citando a la oficina local de gestión de emergencias.

Un equipo de investigación enviado por el poderoso Consejo de Estado de China, equivalente al gabinete del país, llevaría a cabo una investigación "rigurosa y sin concesiones" sobre la explosión mortífera, se indica en un informe separado de la agencia noticiosa, emitido tras declaraciones de Xi.

Wang Yong, uno de los mineros hospitalizados, dijo a CCTV en una entrevista en video que olió azufre "como petardos" y vio humo intenso.

"Le dije a la gente que corriera", expresó. "Mientras corría, vi a personas asfixiándose por el humo. Y luego me desmayé".

La mina, operada por el Grupo Shanxi Tongzhou Coal & Coke, con una capacidad de producción anual de 1,2 millones de toneladas, fue incluida en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China en 2024 por tener un "alto contenido de gas".