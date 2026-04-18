Familias vuelven a casa en Líbano

Beirut, Líbano.- Miles de familias desplazadas comenzaron el viaje de regreso a casa el viernes en algunas zonas de Líbano, en medio de una frágil calma tras la entrada en vigor de un alto el fuego de 10 días negociado por Estados Unidos entre Israel y grupo político-paramilitar Hezbolá. No obstante, la incertidumbre, la destrucción y las advertencias israelíes acerca de volver a áreas del sur del país ensombrecían su retorno.

A primera hora de la mañana se registraron filas kilométricas en la carretera que conduce al sur, hasta el dañado puente Qasmiyeh sobre el río Litani, un cruce clave que conecta la ciudad costera sureña de Tiro con el norte. Los vehículos, cargados hasta arriba con colchones, maletas y pertenencias rescatadas, avanzaban lentamente por el único carril abierto, reparado a toda prisa tras un ataque aéreo israelí apenas un día antes.

Los conductores que regresaban a sus aldeas por las carreteras de la costa se animaban entre sí, hacían la señal de la victoria con los dedos e intercambiaban bendiciones.

En aldeas del sur como Jibsheet, residentes regresaron a bloques de apartamentos arrasados y a calles cubiertas con trozos de concreto, persianas de aluminio retorcidas y cables eléctricos colgantes.

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"Me siento libre al estar de vuelta", afirmó Zainab Fahas, de 23 años. "Pero miren, lo destruyeron todo: la plaza, las casas, las tiendas, todo".

Sin embargo, muchos no creen que su calvario haya terminado. "Israel no quiere la paz", afirmó Ali Wahdan, un paramédico de 27 años de edad que caminaba con muletas sobre los escombros de la sede de los servicios de emergencia en Jibsheet. Wahdan resultó gravemente herido en un ataque aéreo israelí que impactó las instalaciones sanitarias sin previo aviso durante la primera semana de la guerra. "Ojalá fuera diferente", añadió. "Pero esta guerra continuará".

La zona estaba paralizada en medio de un congestionamiento vial causado por la población civil que volvía para revisar el estado de sus hogares y simpatizantes de Hezbolá que pasaban a toda velocidad en motonetas, ondeando la bandera del grupo.