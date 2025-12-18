logo pulso
Firma de acuerdo UE-Mercosur pospuesta por tensiones comerciales

La Unión Europea decide posponer la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur debido a las protestas de agricultores y la oposición de Francia e Italia.

Por AP

Diciembre 18, 2025 05:43 p.m.
A
Firma de acuerdo UE-Mercosur pospuesta por tensiones comerciales

BRUSELAS (AP) — La Unión Europea retrasará un acuerdo de libre comercio con países sudamericanos tras las encendidas protestas de agricultores y la oposición de última hora de Francia e Italia, dijo la Comisión Europea el jueves.

Los principales funcionarios de la UE esperaban firmar el acuerdo UE-Mercosur en Brasil este fin de semana, después de más de 25 años de negociaciones. En cambio, la portavoz principal de la CE, Paula Pinho, confirmó que la firma se ha pospuesto hasta enero.

Los expertos dicen que el retraso afectará la credibilidad de la UE a nivel mundial mientras busca forjar nuevos lazos comerciales en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos y China.

 

SLP

AP

La Unión Europea decide posponer la firma del acuerdo de libre comercio con el Mercosur debido a las protestas de agricultores y la oposición de Francia e Italia.

