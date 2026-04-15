Fiscales visitan edificio de la Fed foco de una investigación

WASHINGTON (AP) — Fiscales federales realizaron esta semana una visita no anunciada a una obra en la sede de la Reserva Federal que es el foco de una investigación sobre un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares, según dos personas al tanto de la visita.

Dos fiscales y un investigador de la oficina de la fiscal federal Jeanine Pirro fueron rechazados el martes por un contratista del edificio y remitidos a los abogados de la Fed, dijo una de las personas. Las dos personas familiarizadas con la visita hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a comentar al respecto.

Investigación federal sobre renovación y testimonios de Powell

La visita indica que la administración Trump no está dando marcha atrás en su investigación de la Fed y de su presidente, Jerome Powell, aunque la pesquisa ha retrasado la confirmación de un nuevo jefe del banco central que fue nominado por el presidente Donald Trump. La investigación se centra en sobrecostos y en un breve testimonio sobre el proyecto el verano pasado por parte de Powell. Trump confirmó en una entrevista con Fox Business emitida el miércoles que quiere continuar la pesquisa.

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El mes pasado, durante una audiencia a puerta cerrada ante un juez federal, un alto funcionario de la oficina de Pirro reconoció que no habían encontrado evidencia de delito en su investigación.

Robert Hur, abogado de la junta de gobernadores de la Reserva Federal, envió un correo electrónico a los fiscales de Pirro sobre su visita y su solicitud de un "recorrido" para "verificar el progreso" en la obra. El correo electrónico de Hur, que The Associated Press ha visto, señaló que el juez federal de distrito James Boasberg concluyó que su interés en el proyecto de renovación de la Reserva Federal era "pretextual".

"Si desean impugnar esa conclusión, los tribunales les brindan una vía; no es apropiado que intenten eludirla", escribió Hur.

Bloqueo a nominación y reacciones políticas

El senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte y miembro clave de la Comisión Bancaria del Senado, ha prometido votar en contra de Kevin Warsh, el nominado de Trump para reemplazar a Powell como presidente de la Fed, hasta que se retire la investigación. Con la comisión estrechamente dividida en líneas partidistas, la oposición de Tillis es suficiente para bloquear a Warsh.

La comisión bancaria dijo ayer que celebraría una audiencia sobre la nominación de Warsh el 21 de abril.

A última hora del martes, Tillis publicó un enlace en redes sociales al artículo de The Wall Street Journal sobre la visita debajo de una imagen de Los Tres Chiflados y escribió: "La oficina de la fiscal federal para D.C. en la escena del crimen".

La investigación de la oficina de Pirro se centra en una comparecencia de Powell ante la Comisión Bancaria del Senado el pasado junio, cuando se le preguntó sobre los sobrecostos en las extensas renovaciones del edificio de la Fed. Las estimaciones más recientes de la Fed sugieren que el costo estimado actual de 2.500 millones de dólares es unos 600 millones más alto que una estimación de 2022 de 1.900 millones.

"Probablemente es corrupto, pero lo que realmente es, es incompetente", dijo Trump el miércoles en su entrevista con Fox Business. "¿No creen que tenemos que averiguar qué pasó ahí?".

La noticia de la visita no anunciada de los fiscales se produce mientras Trump volvió a amenazar con despedir a Powell si decide permanecer en la junta de gobierno del banco central una vez que concluya su periodo el próximo mes.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, al recordársele que Powell ha dicho que no se irá mientras el Departamento de Justicia investiga un proyecto de renovación de 2.500 millones de dólares en el banco, Trump respondió: "Bueno, entonces tendré que despedirlo, ¿OK?". Powell también ha dicho que permanecerá como presidente del comité de la Fed que fija las tasas de interés hasta que el Senado confirme a un reemplazo, siguiendo el precedente de presidentes anteriores.

Trump lleva meses queriendo destituir a Powell como presidente de la Fed, al considerar que se ha tardado demasiado en recortar las tasas de interés para impulsar rápidamente la economía estadounidense. Powell ha dicho que la investigación es un pretexto para socavar la independencia de la Fed para fijar las tasas.

El periodo de Powell como presidente de la Fed expira el 15 de mayo, pero su mandato como miembro de la junta dura hasta enero de 2028.

La amenaza de Trump de despedir a Powell se produce mientras la Corte Suprema sopesa el esfuerzo del presidente por destituir a otra gobernadora del banco central, Lisa Cook. Hasta ahora, tribunales inferiores han permitido que Cook permanezca en su puesto mientras continúa su impugnación legal del despido. La Corte Suprema también pareció probable que la mantuviera en la Fed cuando el tribunal escuchó argumentos en enero. Una decisión podría llegar en cualquier momento.

La cuestión en el caso de Cook es si las acusaciones de fraude hipotecario, que ella ha negado, son una razón suficiente para despedirla o un mero pretexto que enmascara el deseo de Trump de ejercer más control sobre la política de tasas de interés de Estados Unidos.

El máximo tribunal ha permitido los despidos de los jefes de otras agencias gubernamentales a discreción del presidente, sin que se alegue que hayan hecho algo malo, al tiempo que también ha señalado que está abordando la independencia del banco central del país con más cautela, calificando a la Fed como "una entidad cuasi privada, estructurada de manera única".