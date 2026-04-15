Banco Mundial alerta por crisis global de agua

Debido a políticas poco claras, regulaciones débiles y servicios públicos financieramente insostenibles que han frenado el progreso y desalentado la inversión, 4 mil millones de personas en el mundo sufren escasez de agua, advirtió el Banco Mundial (BM).

Calculó que en los próximos 15 años, más de mil 200 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral en los países en desarrollo, en donde el acceso a agua potable será fundamental.

Hizo hincapié en la necesidad de sistemas hídricos sólidos para economías saludables que puedan atraer inversión privada y generar empleo.

El agua es fundamental para la salud, los sistemas alimentarios, la energía y aproximadamente mil 700 millones de empleos en todo el mundo, aseguró.

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De ahí que el organismo lanzó, en colaboración con bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras de desarrollo y socios clave, la plataforma global Water Forward.

Servirá para ayudar a mejorar la seguridad hídrica de mil millones de personas para 2030, ya que coordinará reformas políticas, financiamiento y alianzas para ampliar los servicios de agua confiables y fortalecer los sistemas contra sequías e inundaciones, condiciones esenciales para la creación de empleo.

Al respecto el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, dijo que "el agua es fundamental para el funcionamiento de las economías".

Cuando los sistemas hídricos funcionan, los agricultores producen, las empresas operan y las ciudades atraen inversiones.

Nuestra tarea ahora es coordinar las reformas, el financiamiento y las alianzas para brindar servicios de agua confiables a gran escala".

El BM se comprometió a garantizar la seguridad hídrica a 400 millones de personas para 2030, y con los compromisos adicionales de sus socios, Water Forward prevé llegar a más de mil millones de personas.