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Flávio Bolsonaro elige compañero de fórmula

Por AP

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Flávio Bolsonaro elige compañero de fórmula
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      Río de Janeiro, Bra.- El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro eligió el miércoles a su compañero de fórmula, un legislador de su partido con el cual se presentará en las elecciones de octubre, después de que los partidos de centro en gran medida no respaldarán su candidatura u optarán por mantenerse neutrales en la contienda.

      El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue confirmado el mes pasado como candidato presidencial del Partido Liberal de su padre. Se enfrentará al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y ambos podrían ir a una segunda vuelta si ninguno obtiene la mayoría de los votos.

      Pero, a diferencia de su padre, Bolsonaro hijo no cuenta con el apoyo de los partidos de centro de los que podría haber surgido un candidato vicepresidente. Esa falta de respaldo ha agravado sus dificultades para elegir a un compañero de fórmula.

      Alfredo Gaspar es miembro de la Cámara de Diputados desde 2023. Antes de eso, trabajó como fiscal y se apoyó como secretario de Seguridad Pública del estado nororiental de Alagoas.

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      Gaspar "es alguien a quien he llegado a admirar, y todos aquí también han llegado a admirarlo, por su valentía, su honestidad y su trayectoria en seguridad pública", declaró Flávio.

      Gaspar agradeció a Flávio Bolsonaro por confiar en él y se comprometió con su proyecto conjunto; se describe como una "persona sencilla, alguien del noreste, pero con una historia de vida marcada por muchísimo trabajo duro".

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