Fotos | Clinton, Jagger y Michael Jackson, en más archivos del caso Epstein

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos publicó un primer paquete de archivos del caso Jeffrey Epstein, para cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, que puso como fecha límite este 19 de diciembre.

Entre los archivos que se han dado a conocer se encuentran nuevas fotografías donde aparecen figuras como el expresidente Bill Clinton y los músicos Michael Jackson y Mick Jagger, líder de la banda Rolling Stones.

En las imágenes se observa a dichas personalidades convivir con el propio Jeffrey Epstein y su esposa Ghislaine Mawxell.

A través de un micrositio (justice.gov/epstein), el gobierno del Presidente Donald Trump integró varios paquetes de información, desde documentos judiciales hasta solicitudes bajo la Ley de Información (FOIA).

"Este sitio alberga materiales que cumplen con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Este sitio se actualizará si se identifican documentos adicionales para su publicación", indicó el DOJ. "Parte del contenido de la biblioteca incluye descripciones de agresiones sexuales. Por lo tanto, tenga en cuenta que ciertas secciones de esta biblioteca podrían no ser apropiadas para todos los lectores".

Fotos: Departamento de Justicia de EU

Sobre los documentos de cortes, el DOJ advierte que varios pudieran contener información protegida previamente, ya sea para evitar revelar información de testigos o nombres de las víctimas.

También se integraron documentos previamente divulgados por autoridades judiciales bajo la H.R. 4405.

"Se han tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria", se advierte. "En los archivos de audio, se ha tachado los nombres de las víctimas y otra información identificatoria mediante un tono de voz firme y estable".