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Frenan la colocación de placas del Holocausto

Por AP

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Frenan la colocación de placas del Holocausto
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      Ginebra, Suiza.- La decisión del concejo municipal de una ciudad del este de Alemania de detener la colocación de placas conmemorativas que honran a las víctimas del Holocausto ha provocado indignación, especialmente porque algunos conservadores del canciller Friedrich Merz se sumaron a la ultraderechista Alternativa para Alemania para respaldar la medida.

      El concejo municipal de Heidenau, al sureste de Dresde, votó el jueves poner fin a la práctica de incrustar en las aceras placas de latón grabadas con los nombres de víctimas del Holocausto, a menudo en lugar de adoquines y cerca de las viviendas donde alguna vez vivieron.

      Creadas por el artista alemán Gunter Demnig, las Stolpersteine, o "piedras de tropiezo" en alemán, son placas conmemorativas del tamaño de la palma de la mano que llevan los nombres y los destinos de judíos y otras personas perseguidas por los nazis. Se han convertido en una forma destacada de recuerdo del Holocausto en Alemania.

      Concejales municipales de la AfD y de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha y liderada por Merz, se unieron para respaldar la acción municipal, cuyos promotores afirmaron que muchos familiares de víctimas del Holocausto consideran que las piedras son una forma inapropiada de conmemoración porque los transeúntes caminan sobre ellas.

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