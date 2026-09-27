Fuerte tormenta azota EU

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Boston.- Una tormenta potente y de desplazamiento lento recorrió sigilosamente la costa del noreste de Estados Unidos el sábado, con vientos fuertes que dejaron sin electricidad a millas de personas, además de generar grandes olas y lluvias intensas que crearon condiciones peligrosas en algunos lugares.

Decenas de millones de personas estaban en la trayectoria del meteoro, que, según los pronósticos, afectará la zona del Atlántico medio y Nueva Inglaterra durante todo el fin de semana. Cerca de 100,000 clientes en la región estaban sin electricidad el sábado.

En Long Island, Nueva York, algunas personas recorrieron en kayak calles inundadas.

En el municipio costero de Surf City, en Nueva Jersey, Kenny Formica estaba sentado en su casa mirando cámaras de vigilancia que mostraban cómo el agua subía dentro de la marina de su propiedad. Que el agua entre al edificio es algo poco común, comentó Formica. La última vez que recuerda que ocurrió fue durante el huracán Sandy, que, indicó, causó más de 4 millones de dólares en daños a su negocio.

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Formica señaló que antes de la tormenta, los trabajadores aseguraron las amarras de los muelles, retiraron objetos sueltos y equipos para ponerlos fuera de peligro, y estacionaron los camiones y montacargas de la marina en el punto más alto del predio. Para la mañana del sábado, incluso esos ya estaban casi rodeados de agua.

Formica contó que se despertó el sábado con mensajes de clientes que reportaban embarcaciones y motos acuáticas desaparecidas. Un cliente le envió un video alrededor de las 4:00 de la mañana en que se veía su bote de 7,6 metros (25 pies) luego que el viento lo arrancara de su elevador.

En Ocean City, Maryland, el fuerte oleaje provocó erosión en la playa, arrancó cercas junto a las dunas y estaba provocando inundaciones. "En todos los canales, el agua está muy alta y está entrando a los patios traseros de la gente", dijo Jay Boyd por teléfono.

Más al sur, Ellie Hodge estaba de pie en el umbral de su casa en Norfolk, Virginia, el sábado y observaba cómo los vehículos que pasaban dejando estelas. La ciudad costera ha registrado inundaciones aisladas toda la semana debido al ciclo extratropical.