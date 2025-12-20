Fuerza Aérea de Jordania se suma a ataques de Estados Unidos en Siria

DAMASCO (AP) — Jordania confirmó el sábado que su fuerza aérea participó en los ataques lanzados por Estados Unidos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria, en represalia por el asesinato de tres ciudadanos estadounidenses a principios de este mes.

Estados Unidos lanzó ataques militares el viernes en múltiples sitios en Siria para "eliminar" a los combatientes y armas del grupo Estado Islámico, en represalia por un ataque que mató a dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil estadounidense casi una semana antes.

El ejército jordano declaró en un comunicado que su fuerza aérea "participó en ataques aéreos precisos... apuntando a varias posiciones del Estado Islámico en el sur de Siria". Jordania es uno de los 90 países que conforman la coalición global contra el EI, a la cual Siria se unió recientemente.

El ejército estadounidense no dijo cuántos murieron en los ataques del viernes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un monitor de guerra con sede en el Reino Unido, informó que al menos cinco personas murieron, incluyendo al líder y miembros de una célula del EI.

El comunicado jordano indicó que la operación buscó "evitar que los grupos extremistas exploten estas áreas como plataformas de lanzamiento para amenazar la seguridad de los vecinos de Siria y de la región en general, especialmente después de que el EI se reagrupó y reconstruyó sus capacidades en el sur de Siria".

El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la región, señaló en un comunicado que sus fuerzas "atacaron más de 70 objetivos en múltiples ubicaciones a lo largo del centro de Siria con aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería", con la fuerza aérea jordana apoyando con aviones de combate.

Agregó que desde el ataque del 13 de diciembre en Siria, "las fuerzas estadounidenses y socias llevaron a cabo 10 operaciones en Siria e Irak que resultaron en la muerte o detención de 23 operativos terroristas", añadiendo que Estados Unidos y sus socios han realizado más de 80 operaciones antiterroristas en Siria en los últimos seis meses.

El presidente Donald Trump había prometido "una represalia muy seria" después del tiroteo en el desierto sirio, del cual culpó al EI. Los fallecidos estaban entre los cientos de soldados norteamericanos desplegados en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el grupo. El viernes, Trump reiteró su apoyo al presidente interino sirio Ahmad al-Sharaa, quien, según Trump, estaba "totalmente a favor" de los ataques estadounidenses contra el EI.

El EI no se ha atribuido el ataque a los militares norteamericanos, pero el grupo ha reivindicado dos ataques contra las fuerzas de seguridad sirias desde entonces, uno de los cuales mató a cuatro soldados sirios en la provincia de Idlib. El grupo en sus declaraciones describió al gobierno y al ejército de al-Sharaa como "apóstatas". Aunque al-Sharaa una vez lideró un grupo afiliado a Al Qaeda, ha tenido una enemistad de larga data con el EI.

Además de matar a tres ciudadanos estadounidenses, el tiroteo cerca de Palmira también hirió a otros tres soldados estadounidenses, así como a miembros de las fuerzas de seguridad de Siria, y el atacante fue abatido.

El agresor se había unido a las fuerzas de seguridad internas de Siria como guardia de seguridad de base hace dos meses y recientemente fue reasignado mientras estaba bajo investigación por sospechas de que podría estar afiliado al EI, según funcionarios sirios.

El hombre irrumpió en una reunión entre funcionarios de seguridad estadounidenses y sirios que almorzaban juntos y abrió fuego después de enfrentarse con los guardias sirios.