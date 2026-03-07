Fuerza israelí en Líbano: operación deja 41 muertos y sin restos de piloto

BEIRUT (AP) — Una fuerza especial israelí que aterrizó durante la noche en el este de Líbano en busca de información sobre un piloto desaparecido desde hace casi 40 años no encontró sus restos, informó el ejército israelí el sábado. La operación dejó docenas de muertos y docenas más de heridos.

Fuerza especial israelí realiza operación en Líbano

Israel ha intentado durante décadas averiguar qué ocurrió con el piloto Ron Arad desde que desapareció tras eyectarse en paracaídas de un avión de combate que se estrelló en Líbano en 1986. Arad participaba en ataques contra presuntos milicianos palestinos. Fue capturado con vida por hombres armados locales.

El ejército israelí no indicó dónde aterrizó la fuerza en Líbano, pero el ejército libanés y medios estatales señalaron que un comando israelí descendió en las montañas a lo largo de la frontera con Siria antes de dirigirse a la localidad oriental de Nabi Chit, donde se enfrentó con integrantes del grupo político-paramilitar Hezbollah y combatientes locales. El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos 41 personas murieron y 40 resultaron heridas durante la noche en Nabi Chit y zonas cercanas.

Detalles confirmados sobre el enfrentamiento y consecuencias

El ejército libanés indicó que tres soldados figuraban entre los muertos en el intercambio de fuego. Señaló que cuatro helicópteros participaron en la operación, dos de los cuales realizaron el aterrizaje. También reportó que residentes se enfrentaron con fuerzas israelíes cuando las tropas libanesas se ponían en alerta y lanzaban bombas de iluminación.

El comandante del ejército libanés, el general Rudolphe Haikal, afirmó más tarde el viernes que la fuerza israelí que llevó a cabo la operación vestía uniformes del ejército libanés y utilizó ambulancias durante la operación con distintivos de la Organización de Salud Islámica de Hezbollah.

Un residente de Nabi Chit contó a The Associated Press que la fuerza israelí entró en la localidad y desenterró una tumba en un cementerio antes de retirarse. El hombre, que habló bajo condición de anonimato por motivos de seguridad, no ofreció más detalles.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en X que la fuerza no encontró los restos de Arad ni ninguna evidencia relacionada con él.

Hezbollah sostuvo que sus miembros se enfrentaron con la fuerza israelí, y que la fuerza aérea de Israel realizó unos 40 bombardeos en la zona para que la unidad en tierra pudiera retirarse.

La esposa de Arad instó a los líderes de Israel a no poner en peligro la vida de soldados israelíes en la búsqueda por repatriar su cuerpo.

Tami, su esposa, escribió en Facebook: "Nuestro deseo de saber qué le ocurrió a Ron se detiene en el momento en que pone en peligro a soldados israelíes", y señaló que la familia lo ha dicho múltiples veces a lo largo de los años.

"Durante 40 años hemos vivido con el hecho de que Ron está desaparecido, y queremos saber qué le ocurrió a Ron, pero no a cualquier precio. La santidad de la vida está por encima de cualquier cierre del círculo de certeza para nosotros", añadió.

Adraee indicó que la fuerza israelí no sufrió bajas.

Desaparecido desde 1986

Una facción musulmana chií llamada la Resistencia de los Creyentes capturó a Arad después que aterrizara y difundió al principio algunas fotos de él, antes de que desapareciera todo rastro.

Se creía que Arad estuvo retenido en Nabi Chit hasta 1988, tras lo cual se le perdió la pista tras una feroz batalla entre combatientes de Hezbollah y tropas israelíes en la aldea de Meidoun, más al sur.

En diciembre, un oficial libanés retirado, Ahmed Shukr, desapareció en el este de Líbano cuando se reunía con algunas personas que querían comprar un terreno. Su familia cree que agentes israelíes lo secuestraron para obtener información sobre el caso y lo llevaron a Israel.

La esposa y el hermano de Shukr dijeron recientemente a la AP que el oficial retirado no tiene ninguna información sobre el destino de Arad.

Un intento anterior de encontrarlo

En 1994, comandos israelíes transportados en helicóptero aterrizaron en lo profundo del valle oriental de la Bekaa, en Líbano, donde capturaron al líder de la Resistencia de los Creyentes, Mustafa Dirani, y lo llevaron a Israel. Dirani fue liberado 10 años después en un intercambio de prisioneros con Hezbollah.

En 2008, Hezbollah envió a Israel a través de mediadores un informe sobre Arad en el que sugería que, con toda probabilidad, murió tras escapar de sus captores cuando intentaba llegar a Israel. El informe de Hezbollah fue publicado por medios israelíes en ese momento.

En otras zonas de Líbano, la fuerza aérea de Israel llevó a cabo ataques contra distintas partes del este y el sur del país.

Los nuevos bombardeos fueron los más recientes desde que la última ronda de combates entre Israel y Hezbollah comenzó el lunes. El grupo respaldado por Irán lanzó cohetes y drones contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, después que Israel y Estados Unidos comenzaran a atacar Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó la guerra más reciente en Oriente Medio.

La mañana del sábado se reportaron bombardeos contra las aldeas sureñas de Zawtar al-Sharqiyah, Arab Saleem y Jibchit. El ataque contra Jibchit mató a seis personas, incluidas cuatro integrantes de la misma familia, y en Zawtar al-Sharqiyah murieron cinco personas, publicó la agencia estatal de noticias.