Galería del Smithsonian edita texto del retrato de Trump

WASHINGTON (AP) — El texto que acompaña la fotografía del presidente Donald Trump en la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian fue editado para eliminar las referencias a sus dos juicios políticos, el cambio más reciente en la colección de museos que él ha acusado de sesgo mientras afirma su influencia sobre cómo las presentaciones oficiales documentan la historia de Estados Unidos.

El texto en la pared, que resumía la primera presidencia de Trump y señalaba su victoria en 2024, formaba parte de la exposición "Presidentes Estadounidenses" del museo. La descripción estaba junto a una fotografía de Trump tomada durante su primer mandato. Ahora, aparece una foto diferente, sin ningún bloque de texto que la acompañe, aunque el texto estaba disponible en línea. Hasta este domingo, Trump era el único presidente cuya exhibición en la galería no incluía ningún texto extendido.

La Casa Blanca no dijo si solicitó algún cambio. Tampoco lo hizo un comunicado del Smithsonian en respuesta a preguntas de The Associated Press. Pero Trump ordenó en agosto que los funcionarios del Smithsonian revisaran todas las exhibiciones antes de que la nación celebre el 250 aniversario de la Declaración de Independencia el 4 de julio. La administración republicana dijo que el esfuerzo "aseguraría la alineación con la directiva del presidente de celebrar la excepcionalidad estadounidense, eliminar narrativas divisivas o partidistas y restaurar la confianza en nuestras instituciones culturales compartidas".

La "etiqueta de retrato" original de Trump, como la llama el Smithsonian, menciona las nominaciones de Trump a la Corte Suprema y el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 durante su administración. Esa sección concluye: "Enjuiciado dos veces, por cargos de abuso de poder e incitación a la insurrección después de que sus seguidores atacaran el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, fue absuelto por el Senado en ambos juicios".

Luego el texto continúa: "Después de perder ante Joe Biden en 2020, Trump montó un regreso histórico en las elecciones de 2024. Es el único presidente aparte de Grover Cleveland (1837–1908) que ha ganado un segundo mandato no consecutivo".

Al ser consultado sobre la exhibición, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, celebró la nueva fotografía, que muestra a Trump de pie, con el ceño fruncido, apoyado los puños sobre su escritorio en la Oficina Oval. Ingle dijo que el retrato asegura que el "aura inigualable" de Trump "se sienta en los pasillos de la Galería Nacional de Retratos".

El retrato fue tomado por el fotógrafo de la Casa Blanca, Daniel Torok, cuyo crédito aparece en la exhibición que incluye medallones que indican que Trump es el 45º y 47º presidente. Medallones numéricos similares aparecen junto a los retratos pintados de otros presidentes que también incluyen resúmenes biográficos más extensos como los que formaban parte de la exhibición de Trump.

Los presidentes en funciones son representados por fotografías hasta que sus pinturas oficiales son encargadas y completadas.

Ingle no respondió preguntas sobre si Trump o un asistente de la Casa Blanca, en su nombre, pidió algo relacionado con la etiqueta del retrato.

La galería dijo en un comunicado que anteriormente había rotado dos fotografías de Trump de su colección antes de exhibir el trabajo de Torok.

"El museo está comenzando su actualización planificada de la galería de Presidentes de Estados Unidos, que experimentará una renovación más grande esta primavera", dijo la galería en un comunicado. "Para algunas nuevas exhibiciones y muestras, el museo ha estado explorando citas o etiquetas de lápida, que solo proporcionan información general, como el nombre del artista".

Por ahora, las referencias a los juicios políticos de los presidentes Andrew Johnson y Bill Clinton en 1868 y 1998, respectivamente, permanecen como parte de sus etiquetas de retrato, al igual que la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974 como resultado del escándalo de Watergate.

El comunicado de la galería agregó que "la historia de los juicios políticos presidenciales continúa representándose en nuestros museos, incluido el Museo Nacional de Historia Estadounidense".

Trump ha dejado claras sus intenciones de influir en cómo el gobierno federal documenta la historia y cultura de Estados Unidos. Ha ofrecido una evaluación especialmente dura de cómo el Smithsonian y otros museos han presentado la esclavitud como una variable fundamental en el desarrollo de la nación, pero también ha tomado medidas para remodelar cómo él y sus rivales contemporáneos son representados.

En los meses previos a su orden de revisión del Smithsonian, despidió al jefe archivista de los Archivos Nacionales y dijo que despediría a la directora de la Galería Nacional de Retratos, Kim Sajet, como parte de su reforma. Sajet mantuvo el respaldo de la junta directiva del Smithsonian, pero finalmente renunció.

En la Casa Blanca, Trump ha diseñado un "Paseo de la Fama Presidencial" notablemente partidista y subjetivo, con fotografías doradas de él mismo y sus predecesores —con la excepción de Biden, quien está representado por un "autopen" o pluma automática— junto con placas que describen sus presidencias.

La Casa Blanca dijo en ese momento que Trump mismo fue el autor principal de las placas. Notablemente, las dos placas de Trump elogian al 45º y 47º presidente como una figura históricamente exitosa, mientras que describe al 46º ejecutivo, que es Biden, lo describen como "con mucho, el peor presidente en la historia de Estados Unidos" que "llevó a nuestra nación al borde de la destrucción".