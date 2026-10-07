Gaza, sin comida, hospitales ni futuro
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Madrid, Esp.- Varias ONG denuncian la situación de inseguridad hídrica, alimentaria y sanitaria en la franja de Gaza cuando se cumple el tercer aniversario de la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 y en la que han muerto más de 74,000 personas en el enclave palestino.
Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Acción contra el Hambre denuncian la destrucción por parte de Israel del sistema alimentario, de las estructuras sanitarias y del acceso a agua desde el ataque del grupo islamista palestino Hamás en el que murieron alrededor de 1,200 personas.
"Desde entonces, ha habido un genocidio contra Gaza" y a pesar del alto fuego de octubre de 2025.
Más de un millón de personas siguen enfrentándose a niveles críticos de inseguridad alimentaria, apuntó Acción contra el Hambre (ACF) en un comunicado en el que además explicó que las familias de Gaza sobreviven "recurriendo a alimentos de escaso o nulo valor nutricional", consumiendo lo mínimo "para no morir de hambre de inmediato".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La falta de alimentos y agua potable provoca la proliferación de enfermedades relacionadas con la desnutrición que afecta directamente a la infancia, con un total de 74.200 niños y niñas de entre 6 y 59 meses que sufrirán desnutrición aguda.
no te pierdas estas noticias
Paramount completa la compra de Warner Bros
AP
David Ellison y Ynon Kreiz lideran Skydance, que ahora controla marcas como HBO Max y CNN.
Muerte de empleada en laboratorio de Irkutsk activa alerta sanitaria
AP
Rastreo de contactos y pruebas de laboratorio se realizan para descartar contagios de peste neumónica.
Amenazan a periodista Oscar Rodríguez tras denuncia en Salud Oaxaca
El Universal
Funcionarios de los Servicios de Salud Oaxaca son señalados por venta de plazas y agresiones a periodistas.