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Gaza, sin comida, hospitales ni futuro

Por EFE

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
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Gaza, sin comida, hospitales ni futuro
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      Madrid, Esp.- Varias ONG denuncian la situación de inseguridad hídrica, alimentaria y sanitaria en la franja de Gaza cuando se cumple el tercer aniversario de la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 y en la que han muerto más de 74,000 personas en el enclave palestino.

      Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional y Acción contra el Hambre denuncian la destrucción por parte de Israel del sistema alimentario, de las estructuras sanitarias y del acceso a agua desde el ataque del grupo islamista palestino Hamás en el que murieron alrededor de 1,200 personas.

      "Desde entonces, ha habido un genocidio contra Gaza" y a pesar del alto fuego de octubre de 2025.

      Más de un millón de personas siguen enfrentándose a niveles críticos de inseguridad alimentaria, apuntó Acción contra el Hambre (ACF) en un comunicado en el que además explicó que las familias de Gaza sobreviven "recurriendo a alimentos de escaso o nulo valor nutricional", consumiendo lo mínimo "para no morir de hambre de inmediato".

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      La falta de alimentos y agua potable provoca la proliferación de enfermedades relacionadas con la desnutrición que afecta directamente a la infancia, con un total de 74.200 niños y niñas de entre 6 y 59 meses que sufrirán desnutrición aguda. 

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