Gérard Depardieu enfrentará juicio en París por acusaciones de violación y agresión sexual

PARÍS (AP) — El astro de cine francés Gérard Depardieu fue convocado a juicio ante un tribunal penal en París por acusaciones de violación y agresión sexual contra la actriz Charlotte Arnould.

Arnould escribió el martes en Instagram: "Me siento aliviada" después de recibir la orden de acusación del juez de instrucción. "La orden restablece una forma de verdad judicial. Creo que me cuesta darme cuenta de lo enorme que es esto".

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, no estuvo disponible de momento hacer comentarios. Le dijo a los medios de Franceinfo que estaba "extremadamente satisfecha" y describió la decisión como un "momento de verdad judicial en este caso".

El caso se remonta a 2018, cuando los fiscales en París abrieron una investigación preliminar después de que Arnould acusara a Depardieu de violarla en su casa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arnould afirmó: "Los actos de violación y agresión sexual han sido reconocidos". "Ahora, esperamos los próximos pasos".

El año pasado, los fiscales presentaron una solicitud para que el caso procediera a juicio.

Depardieu fue condenado a principios de este año por agredir sexualmente a dos mujeres en un set de filmación y recibió una sentencia de prisión suspendida de 18 meses en un caso que fue ampliamente visto como una prueba post-#MeToo para la industria cinematográfica del país.

Depardieu, de 76 años, una de las figuras más prominentes del cine francés durante décadas, fue condenado por manosear a una mujer de 54 años, responsable decoración de set, y a una asistente de 34 años durante el rodaje de "Les Volets Verts" en 2021. El tribunal ordenó que su nombre fuera incluido en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

La larga y célebre carrera de Depardieu, que según él mismo incluye más de 250 películas, lo ha convertido en un gigante del cine francés. Fue nominado a un Oscar en 1991 por su interpretación como el espadachín y poeta Cyrano de Bergerac.

En los últimos años, el actor ha sido acusado públicamente o mediante denuncias formales de una conducta sexual indebida por más de 20 mujeres, pero hasta ahora solo el caso de agresión sexual ha llegado a los tribunales. Otros casos fueron desestimados por falta de pruebas o por haber prescrito.