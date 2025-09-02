Hackean el avión de jefa de la UE

Bruselas, Bélgica.- Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, fue afectada por interferencias en su sistema de navegación sobre Bulgaria, en lo que se sospecha fue una operación rusa, afirmó el lunes un portavoz.

El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto de Plovdiv, en el centro de Bulgaria, y Von der Leyen continuará su gira programada por las naciones de la línea del frente oriental de la Unión Europea, manifestó la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

“Podemos confirmar que hubo interferencias en el GPS”, dijo Podestà. “Hemos recibido información de la autoridad búlgara de que sospechan que esto se debió a una interferencia flagrante por parte de Rusia”.

El incidente es el más reciente de una serie que involucra sospechas de interferencia electrónica rusa con la navegación satelital GPS. Durante meses, países que limitan con Rusia, incluidos Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, han anunciado sobre un aumento de la actividad electrónica que interfiere con vuelos, barcos y drones. Las autoridades rusas no han comentado al respecto.

Von der Leyen, que ha criticado duramente al presidente ruso, Vladímir Putin, y la guerra de Moscú en Ucrania, está en una gira de cuatro días por gran parte del flanco oriental de la UE, con escalas en Lituania, Finlandia, Estonia, Letonia, Polonia, Rumania y Bulgaria.

“Este incidente realmente subraya la urgencia de la misión que la presidenta está llevando a cabo en los Estados miembros de primera línea”, afirmó Podestà.

La voz dijo que Von der Leyen ha visto “de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas provenientes de Rusia y sus aliados”.

“Y, por supuesto, la UE continuará invirtiendo en el gasto de defensa y en la preparación de Europa aún más después de este incidente”, dijo.

Bulgaria emitió un comunicado diciendo que “la señal satelital utilizada para la navegación GPS de la aeronave fue interrumpida” durante el vuelo de Von der Leyen. Ella viajaba desde Varsovia, Polonia, a Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, en un jet privado fletado por la Comisión Europea.