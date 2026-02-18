Gisèle Pelicot publica memorias tras abuso sexual y juicio histórico

PARÍS (AP) — Las memorias de Gisèle Pelicot se publicaron esta semana en 22 idiomas en todo el mundo. Comparten detalles del horror que vivió y envían un poderoso mensaje de esperanza y apoyo a las víctimas de abuso sexual.

Memorias y mensaje de esperanza de Gisèle Pelicot

Pelicot manifestó al canal nacional francés France 5 la semana pasada, antes de la publicación de su libro, "Un hymne à la vie" ("Un himno a la vida. Mi historia"): "Quería que mi historia ayudara a otras personas".

Pelicot relató su historia de supervivencia en el libro y en su primera serie de entrevistas desde el histórico juicio de 2024 que la convirtió en un ícono mundial contra la violencia sexual y envió a prisión a su esposo, quien la drogaba para que otros hombres pudieran agredirla.

"Hoy estoy mejor, y este libro me permitió hacer una reflexión personal, hacer balance de mi vida", comentó. "Tuve que intentar reconstruirme sobre este campo de ruinas. Hoy soy una mujer que se mantiene firme".

Pelicot señaló que su libro busca transmitir "un mensaje de esperanza a todas las mujeres que están atravesando un periodo muy complicado en sus vidas".

Impacto del juicio y reacciones internacionales

El caso, estremecedor —y la decisión de Pelicot de renunciar al anonimato y hablar públicamente—, provocó un ajuste de cuentas sobre la cultura de la violación en Francia y más allá, mientras su dignidad y fortaleza impresionaban a muchas personas en todo el mundo.

La superestrella de la gimnasia y campeona olímpica Simone Biles, también sobreviviente de abuso sexual, rindió homenaje a Pelicot en un mensaje difundido por la BBC.

"Gisèle le ha demostrado al mundo que no son las víctimas de abuso sexual quienes deben sentir vergüenza: son los agresores", señaló Biles. "Al renunciar a su anonimato y negarse a sentir vergüenza, Gisèle abre el camino para que otras víctimas se animen a hablar".

En la librería Des Femmes (Mujeres) de París, varias lectoras estaban ansiosas por comprar el libro de Pelicot el día de su publicación.

"Quiero leerlo", dijo Cécile Megueulle, quien admira a Pelicot. "Pero me digo que leerlo será... en realidad un poco aterrador. El hecho de no estar en su lugar, pero poder ver el otro lado del espejo, cómo lo vivió y cómo logró, no sé si se puede decir así, salir adelante".

Selma Memic, una abogada de Ginebra, Suiza, expresó: "El caso era conocido como el ´caso Pelicot´... y ahora vamos a oír hablar de ´Gisèle´. Así que quizá eso es lo que busco. ¿Quién es Gisèle? ¿Qué siente? ¿Cómo mira hacia atrás (el juicio)?".

Condenas y reformas legales tras el caso Pelicot

En diciembre de 2024, el exesposo de Pelicot, Dominique Pelicot, y otros 50 hombres fueron declarados culpables de agredirla sexualmente entre 2011 y 2020 mientras ella estaba bajo sumisión química. Él fue condenado a 20 años de prisión, mientras que los demás acusados recibieron penas de entre tres y 15 años.

Posteriormente, un tribunal de apelaciones aumentó la condena impuesta a Husamettin Dogan, un obrero de la construcción que fue el único acusado que impugnó su condena.

Dominique Pelicot, con quien Gisèle Pelicot estuvo casada durante casi 50 años, reconoció que durante años mezcló sedantes en su comida y bebida para poder violarla e invitar a otros hombres a hacer lo mismo.

El juicio, sin precedentes, expuso cómo la pornografía en internet, las salas de chat y nociones distorsionadas del consentimiento pueden alimentar la violencia sexual.

Francia aprobó una ley en octubre pasado que define la violación y otras agresiones sexuales como cualquier acto sexual sin consentimiento a raíz del caso Pelicot, sumándose a muchos otros países europeos que tienen leyes similares basadas en el consentimiento, entre ellos la vecina Alemania, Bélgica y España. Hasta entonces, la violación en la legislación francesa se definía como penetración o sexo oral mediante "violencia, coacción, amenaza o sorpresa".