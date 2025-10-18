Gobernador Critica Disparos de Artillería en Autopista de California

Un plan para disparar proyectiles de artillería el sábado sobre una autopista del sur de California, en una exhibición militar a la que asistió el vicepresidente estadounidense JD Vance, fue criticado por el gobernador Gavin Newsom, quien dijo que se vio obligado a cerrar una parte de la concurrida vía debido a preocupaciones por la seguridad.

“El presidente (Donald Trump) está poniendo su ego por encima de la responsabilidad con este desprecio por la seguridad pública”, expresó el gobernador de filiación demócrata en un comunicado. “Disparar municiones reales sobre una autopista concurrida no sólo está mal, sino que es peligroso”.

Funcionarios de la Infantería de Marina en Camp Pendleton han dicho que no había nada inseguro en el ejercicio de artillería y que no era necesario interrumpir el tránsito en la Interestatal 5, la principal autopista a lo largo de la costa del Pacífico entre San Diego y Los Ángeles.

El republicano Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitaron la base en el condado del norte de San Diego para conmemorar el 250 aniversario del Cuerpo de la Infantería de Marina y ver a los soldados realizar una demostración de asalto a la playa con infantería y vehículos anfibios. Vance y su esposa, Usha, observaron mientras las aeronaves cruzaban el cielo y surgían columnas de humo a consecuencia de los impactos de las municiones.

Esta semana el estado había sopesado cerrar la autopista, pero el jueves la Infantería de Marina indicó que el evento se llevaría a cabo en campos de entrenamiento aprobados y se ajustaría a los protocolos de seguridad establecidos.

Finalmente, funcionarios de transporte del estado tomaron la decisión de cerrar la autopista después de efectuar disparos de práctica sobre ella el viernes por la noche, y de que los organizadores del evento solicitaran colocar señales a lo largo de la carretera en las que se avisara que había "fuego aéreo en progreso".

La Patrulla de Caminos de California cerró un tramo de 27 kilómetros (17 millas) de la autopista el sábado. Se reportaron severos retrasos en el tránsito el sábado por la mañana y temprano en la tarde en el área alrededor de la base.

“Todo esto se debe al evento militar dirigido por la Casa Blanca, que en aras de la seguridad del público, necesitamos cerrar la autopista, ya que están enviando municiones reales sobre la carretera”, señaló Matt Rocco, portavoz del Departamento de Transporte de California.

La Patrulla de Caminos reabrió brevemente la I-5 el sábado por la tarde para aliviar parte de la congestión del tráfico, dijo el teniente Matt Gutierrez, pero luego la cerró nuevamente.

El capitán Gregory Dreibelbis de la Infantería de Marina señaló en un comunicado que casi todas las semanas se efectúan disparos de artillería en la base y que los ejercicios no pusieron en peligro a los automovilistas.

“Planificación deliberada y ensayos durante semanas aseguraron el éxito en cada fase de la ejecución”, manifestó.

En un comunicado enviado a The New York Times, un portavoz de Vance, William Martin, dijo que Newsom engañó al público sobre el riesgo para la seguridad.

"Si Gavin Newsom quiere oponerse a los ejercicios de entrenamiento que aseguran que nuestras fuerzas armadas sean la fuerza de combate más mortal y letal del mundo, entonces puede hacerlo", expresó Martin.

Rocco indicó que el cierre de la I-5 podía sumarle hasta otras dos horas de tiempo de viaje a aquellos que se desplazan entre San Diego y Los Ángeles. Por la autopista se desplazan 80.000 viajeros y 94 millones de dólares en carga a diario, según la oficina del gobernador. Los servicios de trenes de pasajeros que corren paralelos a la I-5 también fueron suspendidos durante la tarde.