Indígenas hieren con flechas a policías

Bogotá, Colombia.- Cuatro policías colombianos resultaron heridos este viernes luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista” y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las avenidas neurálgicas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló que los cuatro policías “resultaron heridos en cara, pierna y brazos” y reiteró que “en Bogotá no hay espacio para la violencia”.

Entre los manifestantes hay varios integrantes del llamado Congreso de los Pueblos, una plataforma que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales. El grupo llegó a Bogotá el pasado 13 de octubre y, sin autorización, se tomó una plazoleta de la Universidad Nacional, la principal del sector público colombiano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que lo ocurrido hoy frente a sede diplomática es “intento de homicidio” y dijo que los responsables materiales e intelectuales de “estos delitos serán capturados”.

“Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”, aseguró el ministro.