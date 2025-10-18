logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Indígenas hieren con flechas a policías

Por EFE

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Indígenas hieren con flechas a policías

Bogotá, Colombia.- Cuatro policías colombianos resultaron heridos este viernes luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.

La manifestación fue convocada por grupos de la sociedad civil como parte de una “jornada antiimperialista” y se tornó violenta frente a la sede diplomática de Estados Unidos, ubicada en el occidente de Bogotá, sobre una de las avenidas neurálgicas de la ciudad, lo que obligó a la intervención de la Policía.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló que los cuatro policías “resultaron heridos en cara, pierna y brazos” y reiteró que “en Bogotá no hay espacio para la violencia”.

Entre los manifestantes hay varios integrantes del llamado Congreso de los Pueblos, una plataforma que agrupa comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales. El grupo llegó a Bogotá el pasado 13 de octubre y, sin autorización, se tomó una plazoleta de la Universidad Nacional, la principal del sector público colombiano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que lo ocurrido hoy frente a sede diplomática es “intento de homicidio” y dijo que los responsables materiales e intelectuales de “estos delitos serán capturados”.

“Esto no es manifestación. Es intento de homicidio. El Estado colombiano no tolera ni tolerará estos ataques contra nuestros miembros de la Fuerza Pública”, aseguró el ministro. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Indígenas hieren con flechas a policías
Indígenas hieren con flechas a policías

Indígenas hieren con flechas a policías

SLP

EFE

Gaza aún espera el ingreso de la ayuda
Gaza aún espera el ingreso de la ayuda

Gaza aún espera el ingreso de la ayuda

SLP

AP

Este domingo podría reabrirse el cruce fronterizo de Rafah, su conexión con el mundo exterior

EU ataca un submarino con droga en el Caribe
EU ataca un submarino con droga en el Caribe

EU ataca un submarino con droga en el Caribe

SLP

EFE

Madagascar tiene nuevo presidente
Madagascar tiene nuevo presidente

Madagascar tiene nuevo presidente

SLP

AP

Coronel que lideró el golpe de Estado asume el cargo