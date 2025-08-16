Gobierno de Canadá interviene en huelga de auxiliares de vuelo de Air Canada

TORONTO (AP) — El gobierno de Canadá obligó el sábado a Air Canada y a sus auxiliares de vuelo en huelga a volver al trabajo y someterse a un arbitraje, después de que una interrupción laboral dejara varados a más de 100.000 viajeros en todo el mundo durante la temporada alta de verano.

La ministra federal de Empleo, Patty Hajdu, dijo que no es el momento de correr riesgos con la economía, señalando los aranceles sin precedentes que Estados Unidos ha impuesto a Canadá. La intervención significa que los 10.000 auxiliares de vuelo volverán a trabajar pronto.

La acción del gobierno se produjo menos de 12 horas después de que los trabajadores abandonaran sus puestos.

"Las conversaciones se rompieron. Está claro que las partes no están más cerca de resolver algunos de los problemas clave que quedan y necesitarán la ayuda del árbitro", dijo Hajdu.

La ministra señaló también que la reanudación total de los servicios podría tomar varios días, e indicó que ello depende de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá. Mientras tanto, Wesley Lesosky, presidente del Componente de Air Canada del Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), acusó al gobierno de violar el derecho constitucional de huelga de los auxiliares de vuelo y criticó a Hajdu por intervenir después de unas pocas horas.

"El gobierno liberal recompensa la negativa de Air Canada a negociar de manera justa al darles exactamente lo que querían", dijo Lesosky.

Air Canada no hizo más comentarios cuando se le contactó el sábado por la tarde. Pero el director de operaciones de la aerolínea, Mark Nasr, dijo anteriormente que el reinicio completo de las operaciones podría tardar hasta una semana, lo que significa que los viajeros podrían seguir enfrentando interrupciones en los próximos días.

El acuerdo existente se mantendrá durante el arbitraje

El cierre de la aerolínea más grande de Canadá en las primeras horas del sábado afecta a unas 130.000 personas al día, y unos 25.000 canadienses podrían quedar varados. Air Canada opera alrededor de 700 vuelos diarios.

Hajdu ordenó a la Junta de Relaciones Industriales de Canadá que extienda el término del acuerdo colectivo existente hasta que el árbitro determine un nuevo acuerdo.

"Los canadienses dependen del transporte aéreo todos los días, y no puede subestimarse su importancia", señaló.

El portavoz del sindicato, Hugh Pouliot, no sabía qué día volverían al trabajo los auxiliares de vuelo. "Estamos en las líneas de piquete hasta nuevo aviso", dijo.

La amarga disputa contractual se intensificó el viernes cuando el sindicato rechazó la solicitud previa de Air Canada de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, lo que permite que un mediador externo decida los términos de un nuevo contrato.

"Se han logrado muy pocos avances"

Los auxiliares de vuelo dejaron sus puestos el sábado, alrededor de la 1 a. m. EDT. Más o menos a la misma hora, Air Canada señaló que comenzaría a impedir la entrada de los trabajadores a los aeropuertos.

Ian Lee, profesor adjunto de la Escuela de Negocios Sprott de la Universidad de Carleton, señaló anteriormente que el gobierno interviene repetidamente en huelgas de transporte.

"Intervendrán para poner fin a la huelga. ¿Por qué? Porque ha sucedido 45 veces desde 1950 hasta ahora", afirmó. "Todo es por la increíble dependencia de los canadienses".

El año pasado, el gobierno obligó a los dos principales ferrocarriles del país a someterse a un arbitraje con su sindicato durante una interrupción laboral. El sindicato de trabajadores ferroviarios ha interpuesto una demanda, argumentando que el gobierno está eliminando el poder de negociación de un sindicato.

El Consejo Empresarial de Canadá instó al gobierno a imponer un arbitraje vinculante también en este caso. Y la Cámara de Comercio de Canadá recibió la intervención con beneplácito.

"Con valiosa carga en tierra y pasajeros varados, el gobierno tomó la decisión correcta al referir a las dos partes a un arbitraje vinculante", dijo Matthew Holmes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, y agregó que "cerca de un millón de canadienses y visitantes internacionales podrían verse afectados" si Air Canada tarda una semana en estar completamente operativa.

Hajdu mantuvo que su gobierno liberal no es antisindical, y afirmó que está claro que ambas partes están en un punto muerto.

Viajeros, en el limbo

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados podrán solicitar un reembolso completo en el sitio web o en la aplicación móvil de la aerolínea, informó Air Canada.

La aerolínea dijo que también ofrecería opciones de viaje alternativas a través de otras aerolíneas canadienses y extranjeras cuando sea posible. Sin embargo, advirtió que no podía garantizar la reprogramación inmediata porque los vuelos de otras aerolíneas ya están llenos "debido al pico de viajes de verano".

Muchos viajeros expresaron su frustración por la respuesta de Air Canada a la huelga.

Jean-Nicolas Reyt, de 42 años, dijo que había escuchado poca información por parte de Air Canada unas horas antes de su próximo vuelo desde Francia programado para el domingo.

"Lo que resulta estresante es no escuchar nada de Air Canada", dijo Reyt, quien trata de regresar a Montreal, donde es profesor adjunto de comportamiento organizacional en la Universidad McGill. Dijo que solo recibió un correo electrónico de la aerolínea el jueves, donde se le advertía de posibles interrupciones por la huelga, pero hasta el sábado por la noche en Cannes, donde visitaba a su familia, no había recibido más información.

Reyt supone que su próximo vuelo podría ser cancelado, al igual que las muchas otras interrupciones prolongadas que ocurrieron este fin de semana. "Estoy muy sorprendido de que Air Canada haya dejado que esto llegara tan lejos", afirmó. "Es realmente un poco desalentador que te lleven a algún lugar en el extranjero y luego simplemente no te lleven de regreso".

Jennifer MacDonald, de Halifax, Nueva Escocia, expresó una frustración similar. Ha tratado de ayudar a su hermano y a su primo a regresar a Edmonton, Alberta, desde que se canceló el segundo tramo de su viaje de Air Canada durante lo que se suponía que era una escala de una hora en Montreal el viernes por la noche.

Ambos tuvieron que pagar 300 dólares de su propio bolsillo por un cuarto de hotel, dijo MacDonald. Toda la mañana del sábado, intentaron buscar opciones de reprogramación, pero todo estaba agotado, agregó. Finalmente, optaron por reservar un nuevo vuelo para el 22 de agosto desde Halifax, y otro miembro de la familia se ofreció a hacer un viaje de ocho horas para recogerlos en Montreal y llevarlos de regreso al este el sábado.

"Será una odisea de varios días y un viaje de varios miles de dólares", dijo MacDonald. Pero a pesar de lo estresantes que han sido las interrupciones, agregó que su familia se solidariza con los auxiliares de vuelo. "Esperamos que Air Canada levante el cierre patronal y negocie de manera justa".

Tras la noticia de que el gobierno canadiense forzó el arbitraje el sábado, Reyt también expresó su preocupación por los auxiliares de vuelo de Air Canada. "Creo que los auxiliares de vuelo han presentado algunos argumentos razonables", dijo, y agregó que espera que la intervención no sea "una forma de silenciarlos".

Las partes tienen marcadas diferencias en cuanto a los salarios

Air Canada y el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos han sostenido conversaciones contractuales durante unos ocho meses, pero aún no alcanzan un acuerdo provisional.

Ambas partes sostienen que están muy alejadas en la cuestión salarial y en el trabajo no remunerado que realizan los auxiliares de vuelo cuando los aviones no están en el aire.

"Estamos desolados por nuestros pasajeros. Nadie quiere ver a los canadienses varados o nerviosos por sus planes de viaje, pero no podemos trabajar gratis", dijo Natasha Stea, auxiliar de vuelo de Air Canada y presidenta local del sindicato, antes de que se anunciara la intervención del gobierno.

El grupo de auxiliares está compuesto aproximadamente un 70% por mujeres. Stea dijo que los pilotos de Air Canada, que son predominantemente hombres, recibieron un importante aumento el año pasado y cuestionó si a ellas se les ha dado un trato justo.

La más reciente oferta de la aerolínea incluía un aumento del 38% en la compensación total, incluyendo prestaciones y pensiones durante cuatro años, que, apuntó, "habría hecho que nuestros auxiliares de vuelo fueran los mejor remunerados de Canadá".

Pero el sindicato rechazó la oferta alegando que la subida del 8% propuesta para el primer año era insuficiente debido a la inflación.