Gobierno de Trump amenaza con cortar fondos a 3 estados por no exigir a camioneros que hablen inglés

California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hacen cumplir los requisitos de idioma inglés para conductores de camiones de carga, dijo el martes el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Una investigación iniciada tras un mortal accidente en Florida del 12 de agosto en el que un camionero extranjero realizó una vuelta en U prohibida encontró lo que, según Duffy, son fallas significativas en la forma en que los tres estados hacen cumplir las reglas que entraron en vigor en junio tras una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Dijo que el departamento ya revisa la forma en que los estados hacían cumplir las reglas antes del accidente.

Se supone que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar su dominio del idioma inglés, y Duffy dijo que el conductor que provocó el accidente nunca debió haber recibido una licencia de conducir comercial debido a su estatus migratorio. El accidente se ha vuelto cada vez más político. Los gobernadores de California y Florida se han lanzado críticas el uno al otro, mientras que Duffy ha destacado en entrevistas las preocupaciones de inmigración del gobierno de Trump.

Sin embargo, Duffy dijo que se trata de un problema de seguridad, no político, porque los camioneros necesitan entender las señales de tránsito y poder comunicarse con la policía sobre lo que transportan si son detenidos o sobre lo que sucedió si hay un accidente.

"Se trata de mantener a las personas seguras en los caminos. Sus familias, sus hijos, sus cónyuges, sus seres queridos, sus amigos. Todos usamos los caminos, y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen grandes camiones —semirremolques— puedan entender las señales de tránsito, que han sido bien entrenados", dijo Duffy.

Duffy afirma que esos estados no aplican las reglas

El Departamento de Transporte federal indicó que California ha realizado cerca de 34.000 inspecciones en las que se encontró al menos una violación desde que entraron en vigor los nuevos estándares de idioma, que exigen que los conductores de camiones puedan reconocer y leer señales de tránsito y comunicarse con las autoridades en inglés. Pero sólo en una inspección se halló una violación de las reglas de idioma inglés que hizo que un conductor fuera retirado del servicio. Y a 23 camioneros con violaciones en otros estados se les permitió seguir conduciendo después de realizar inspecciones en California.

Mencionó estadísticas similares en los otros estados. En Washington se encontraron más de 6.000 violaciones de reglas de seguridad en las inspecciones, pero sólo se retiraron del servicio a cuatro conductores por violaciones relacionadas con el idioma. Nuevo México no ha retirado a ningún conductor del servicio desde que las reglas entraron en vigor.

Duffy dijo que los estados perderán dinero del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no cumplen con las reglas en un plazo de 30 días. También señaló que California podría perder 33 millones de dólares, Washington podría perder 10,5 millones y Nuevo México 7 millones.

La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X que el gobierno de Trump sólo está tratando de desviar la responsabilidad por el choque.

"Esto es muy interesante", dijo. "La administración Trump aprobó el permiso federal de trabajo para el hombre que mató a 3 personas, y ahora están tratando de desviar la culpa después de ser descubiertos. El anuncio sin sentido de Sean es un chiste tan grande como el propio gobierno de Trump".

Un portavoz de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que el proceso del estado para emitir licencias comerciales incluye un componente obligatorio de inglés para asegurarse de que los conductores puedan leer y entender las señales de tráfico.

"Estamos al tanto de las recientes afirmaciones sobre la aplicación de estas regulaciones y estamos buscando activamente más información" , dijo Michael Coleman por correo electrónico. "Los informes iniciales indican que estas afirmaciones se relacionan con un pequeño número de incidentes en carretera durante un periodo de tres meses".

El gobernador de Washington declinó comentar hasta que los funcionarios revisen la carta de Duffy.

Tres personas murieron en el choque en Florida

Tres personas fallecieron cuando Harjinder Singh, conductor de un camión de carga, dio una vuelta en U en una autopista a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de West Palm Beach y una minivan se estrelló en su remolque, según la Patrulla de Caminos de Florida. Singh y su pasajero resultaron ilesos.

Está detenido sin derecho a fianza tras ser acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones de inmigración.

Diamond R. Litty, la defensora pública electa en el condado St. Lucie, dijo que su oficina fue asignada provisionalmente al caso de Singh durante su comparecencia inicial el sábado por la mañana.

Litty indicó que su oficina se centrará en los cargos penales contra Singh, pero también trabajarán con un abogado de inmigración para determinar cómo el estatus del conductor influye en el caso. Después de más de tres décadas en su posición, Litty dijo que no puede recordar un caso que haya atraído más atención que este.

"Desafortunadamente, el señor Singh quedó atrapado en el fuego cruzado de la política", dijo Litty.

El presidente de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores, que representa a los conductores de camiones de pequeñas empresas, elogió el anuncio de Duffy.

"Las habilidades básicas de inglés son indispensables para operar de manera segura un vehículo comercial: leer señales de tránsito, seguir instrucciones de emergencia y comunicarse con la policía no son algo opcional. El fatal accidente ocurrido este mes en Florida ilustra trágicamente lo que está en juego", señaló el presidente del grupo, Todd Spencer.

Autoridades dicen que el conductor estaba ilegalmente en EEUU

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Singh, nativo de India, estaba en el país ilegalmente. Por ello, dijo Duffy, no debería haber recibido una licencia de conducir comercial por parte de Washington y California. Afirmó que Nuevo México debió haberlo retirado de la carretera por no hablar inglés tras ser detenido en julio porque luego falló una prueba realizada por investigadores del Departamento de Transporte después del accidente en Florida.

Pero la oficina de la gobernadora de Nuevo México dijo que un video de la detención policial de Singh deja claro que él entiende inglés.

"Creemos que una revisión completa de los incidentes en cuestión demostrará que Nuevo México cumple plenamente con la ley federal y que la Policía Estatal de Nuevo México está aplicando efectivamente las regulaciones de seguridad en nuestras carreteras", dijo Coleman.

California es uno de los 19 estados, además del Distrito de Columbia, que emite licencias independientemente del estatus migratorio. Los partidarios dicen que eso permite que las personas trabajen, acudan al médico y viajen de manera segura.

Pero, además, la oficina de Newsom dijo que California siguió todas las reglas cuando emitió una licencia para Singh en julio de 2024, y el gobierno federal confirmó en ese momento que él estaba en el país legalmente. Newsom también dijo que Singh obtuvo un permiso de trabajo durante el primer mandato de Trump, lo cual fue puesto en duda por funcionarios de Seguridad Nacional. Newsom dijo que el permiso fue renovado en abril y los funcionarios federales no han abordado eso.

Las autoridades de Florida señalaron que Singh ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde México en 2018. El gobernador republicano Ron DeSantis dijo el martes que Singh nunca debió haber recibido la licencia.

"No se permite emitir una licencia CDL a alguien que no está legalmente en este país. No se permite emitir una licencia CDL a alguien que no es capaz de entender las señales de tránsito", dijo DeSantis, calificando el accidente como una "tragedia evitable".