Gobierno de Trump solicita a Corte Suprema levantar restricción en detenciones de inmigración en California

Jueza Frimpong determina que tácticas de detenciones de inmigración violan la Constitución en California.

Por AP

Agosto 07, 2025 05:57 p.m.
A

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que levantara una orden judicial que restringe las detenciones de inmigración que involucraron a por lo menos dos ciudadanos estadounidenses en el sur de California.

La petición de emergencia se presentó después de que un tribunal de apelaciones se negó a levantar la orden de restricción temporal que limita los factores que las autoridades pueden usar para realizar detenciones y arrestos en el área metropolitana de Los Ángeles.

La jueza Maame E. Frimpong encontró que había una "montaña de evidencia" de que las tácticas de los agentes de inmigración estaban violando la Constitución. Su fallo se produjo en una demanda presentada por grupos de defensa de los inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de enfocarse sistemáticamente en personas de piel morena en el sur de California en sus operaciones contra la inmigración ilegal.

El Departamento de Justicia federal pidió a los jueces que anularan de inmediato la orden de Frimpong, argumentando que obstaculiza sus operaciones de inmigración. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional alegan que los agentes de inmigración detienen a personas basándose en la presencia ilegal en Estados Unidos, no en el color de piel, raza o etnia.

Frimpong prohibió a las autoridades usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como un estacionamiento o un lavado de autos, o la ocupación de alguien, como la única base para sospecha razonable para detener a alguien.

