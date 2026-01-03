Gobierno está listo para defender a Venezuela: Delcy Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que tras la captura de Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, aseguró, ya habló con la vicepresidenta venezolana, para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra "en muy mal estado".

Reitera a EU disposición a dialogar con "agenda constructiva"

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este sábado a Estados Unidos la disposición del gobierno venezolano a dialogar con una "agenda constructiva" y bajo relaciones de respeto, luego de la que calificó como "agresión militar" de Washington, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando, hace apenas dos días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva", dijo Rodríguez en transmisión obligatoria de radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez.

En ese sentido, manifestó la disposición de Caracas a mantener "relaciones de respeto" tras el que tachó como "atentado" contra el país.

"Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", insistió.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que tras la captura de Maduro su Administración "va a gobernar" el país suramericano y que los líderes de un proceso de transición será un equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el gobernante republicano, Rubio ya había hablado con la vicepresidenta Rodríguez para iniciar el proceso político.

Venezuela se despertó la madrugada de este sábado con el estruendo de detonaciones de misiles que cayeron desde helicópteros a instalaciones militares y zonas urbanas en la capital, Caracas, y los estados vecinos de Miranda, La Guaira y Aragua (norte).

El gobierno venezolano habló de posibles muertos y heridos, pero no detalló cuántos.

Trump confirmó minutos después en su red Truth Social que Estados Unidos llevó a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y que Maduro y su esposa fueron capturados y sacados "por aire del país".