Que Cuba "ponga sus barbas a remojar", dice Marco Rubio

Luego de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió a Cuba que "ponga sus barbas a remojar".

En conferencia de prensa junto a Trump, para dar más detalles sobre la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, el funcionario afirmó que "Cuba es un desastre, gobernado por hombres seniles, incompetentes".

Previamente, cuestionado sobre Cuba, Trump dijo que a ese país "no le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido".

Al señalar que la economía de la isla caribeña ha colapsado, Marco Rubio expresó: "sabemos de este tipo de fuerzas que abrigan a dictadores".

En ese sentido el funcionario estadounidense expresó: "le digo a Cuba que ponga sus barbas a remojar".

Trump defiende la Doctrina Monroe

En la conferencia, Trump defendió la Doctrina Monroe: "América para los americanos", expresó, y alegó aplicar la doctrina D (por Donald) Monroe. "Estamos asegurando el poderío de nuestra nación en la región. Ahora somos una fuerza mayor y más clara en la región".

Abundó que "nuestro interés es proteger el comercio, la seguridad nacional", y defendió los aranceles diciendo que "han hecho a nuestra patria más próspera".

Advirtió que su gobierno seguirá actuando para proteger la frontera, "aplastar a los cárteles", "defender a la Unión americana".

