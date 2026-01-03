logo pulso
Que Cuba "ponga sus barbas a remojar", dice Marco Rubio

Trump defiende la Doctrina Monroe

Por El Universal

Enero 03, 2026 12:51 p.m.
A
Marco Rubio / Archivo

Marco Rubio / Archivo

Luego de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos este sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió a Cuba que "ponga sus barbas a remojar".
En conferencia de prensa junto a Trump, para dar más detalles sobre la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela, el funcionario afirmó que "Cuba es un desastre, gobernado por hombres seniles, incompetentes".
Previamente, cuestionado sobre Cuba, Trump dijo que a ese país "no le está yendo nada bien y es algo de lo que vamos a hablar porque es un país fallido".
Al señalar que la economía de la isla caribeña ha colapsado, Marco Rubio expresó: "sabemos de este tipo de fuerzas que abrigan a dictadores".
En ese sentido el funcionario estadounidense expresó: "le digo a Cuba que ponga sus barbas a remojar".
En la conferencia, Trump defendió la Doctrina Monroe: "América para los americanos", expresó, y alegó aplicar la doctrina D (por Donald) Monroe. "Estamos asegurando el poderío de nuestra nación en la región. Ahora somos una fuerza mayor y más clara en la región".
Abundó que "nuestro interés es proteger el comercio, la seguridad nacional", y defendió los aranceles diciendo que "han hecho a nuestra patria más próspera".
Advirtió que su gobierno seguirá actuando para proteger la frontera, "aplastar a los cárteles", "defender a la Unión americana".

Marco Rubio advierte sobre riesgos al detener apoyo militar en Sudán

Las declaraciones de Rubio podrían poner en peligro los esfuerzos por un alto al fuego global en Sudán.

