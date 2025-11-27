logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Fotogalería

Globos de helio invaden Nueva York en desfile de Acción de Gracias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a empresario dueño de Miss Universo

La cancillería guatemalteca toma medidas tras investigación a Raúl Rocha Cantú

Por AP

Noviembre 27, 2025 06:16 p.m.
A
Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a empresario dueño de Miss Universo

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La cancillería guatemalteca informó el jueves que le retiró el cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, un día después de que se conociera que está siendo investigado en su país por presunto tráfico de armas y drogas y robo de combustible.

Según la cancillería, desde octubre se analizaba derogar la designación de Rocha porque la dirección del consulado honorario se habría modificado "sin notificación ni autorización previa". Pero "esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes (la investigación judicial), por lo que se actuó de manera inmediata".

La designación de Rocha como cónsul honorario de Guatemala en Toluca se produjo durante el mandato del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei en 2021.

"Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural", explicó la cancillería. El cargo de Rocha era voluntario y sin pago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Fiscalía General de México informó la víspera que desde noviembre de 2024 investiga a un grupo de delincuencia organizada por tráfico de armas y drogas y robo de combustible. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl "R". Un agente federal, que declaró en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente del caso, dijo a la AP que el investigado es Rocha.

La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo y la orden de arresto que emitió esta semana un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a empresario dueño de Miss Universo
Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a empresario dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a empresario dueño de Miss Universo

SLP

AP

La cancillería guatemalteca toma medidas tras investigación a Raúl Rocha Cantú

Detenido en Manchester sospechoso de ataque terrorista en sinagoga
Detenido en Manchester sospechoso de ataque terrorista en sinagoga

Detenido en Manchester sospechoso de ataque terrorista en sinagoga

SLP

AP

Un hombre es detenido en el Aeropuerto de Manchester bajo sospecha de terrorismo tras ataque a sinagoga.

Putin analiza propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Ucrania
Putin analiza propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Ucrania

Putin analiza propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra con Ucrania

SLP

AP

Las propuestas de paz iniciales de Estados Unidos podrían marcar un cambio en el rumbo del conflicto entre Rusia y Ucrania, según Putin.

Equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones en Sumatra
Equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones en Sumatra

Equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones en Sumatra

SLP

AP

Equipos de rescate trabajan arduamente en Sumatra tras las devastadoras inundaciones y deslizamientos de tierra.