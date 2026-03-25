Guerra en Medio Oriente afecta precios y producción agrícola en México: CNA

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El

(CNA) dijo que las afectaciones en el estrecho de Ormuz por la

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impactarán los, componente principal de los fertilizantes, lo que podría ocasionar un incremento de precios y baja en la producción de los alimentos.En conferencia de prensa, el presidente y el director general de dicho organismo,, y, respectivamente, explicaron que hay productores que reducen el uso de fertilizante por sus altos precios y eso ocasiona un menor rendimiento a la hora de cosechar."Hay países en los que ya el precio del fertilizante se ha incrementado en un. Aquí en México todavía no llega a esos niveles, pero se habla que ahorita ya tiene un impacto el 25%", expusieron.Comentaron que laimpacta fuertemente al campo porque elpasa por el estrecho de Ormuz, siendo el ingrediente básico para hacer fertilizantes, nitrogenados, cristalizados además de que en esa zona se produce el 25% de los fertilizantes."Esto, obviamente es una, ya de por sí los alimentos están subiendo y han subido y pues esto va a seguir exacerbando este problema de que el costo de los alimentos en el mundo sigue subiendo", añadieron.A lo que se suman otros problemas como las presiones en precios del jitomate, ya que tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponerlede 17.09% a dicha hortaliza mexicana, una gran parte de productores decidieron diversificar cultivos y disminuyó la producción en México, lo que se juntó con la reducción de la cosecha en Florida."Hoy" y los consumidores estadounidenses son afectados por esa situación porque lasde exportación subieron de 7 dólares hasta 50 dólares.Sobre losal campo, entre los que está apoyo a la compra de fertilizantes, Esteva Recolons dijo: "nunca se había metido tanto dinero en el campo y nunca había habido tan, en producción".Comentó que hay programas que causaroncomo "" que generóen muchas zonas.