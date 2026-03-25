Nuevo fraude en CDMX: montachoques ahora usan motos

CIUDAD DE MÉXICO

, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Hasta hace algunos años, muchas personas comenzaron a sospechar de bandas delictivas conocidas como "", grupos que provocan choques intencionales para hacer creer que el accidente fue tu culpa y así comenzar una

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. Actúan de forma agresiva, intimidante y usando el miedo como herramienta principal.Ente explicamos cómo operan los nuevosen moto, cómo prevenir unavial y qué hacer si ya fuiste víctima.De entrada, el fenómeno no es nuevo, pero sí ha evolucionado. En distintos reportes recientes se ha identificado una variante en la que los agresores utilizanpara ejecutar el. Y es que la moto les permite moverse con mayor rapidez, colocarse en puntos estratégicos y escapar con facilidad.El modo de operación mantiene la misma base: de motociclista se coloca frente al vehículo, realiza un frenado repentino o unay provoca el impacto. A partir de ese momento, inicia la. En muchos casos aparecen más personas que actúan como testigos, rodean al conductor y exigen unpara "evitar problemas mayores".Este tipo de situaciones suelen ocurrir envehicular, donde ely la prisa juegan en contra de la víctima. Además, el uso dedificulta la identificación, ya que pueden retirarse rápidamente del lugar o incluso circular entre autos para perderse en el tráfico.El cambio tiene lógica dentro del contexto urbano actual. En ciudades como, el crecimiento del parque vehicular y el aumento en elhan modificado laSin embargo, esta modalidad también representa un. Al tratarse de vehículos más expuestos, cualquier incidente puede escalar rápidamente a unao incluso a un. Y es que no sólo se trata de una, sino de un acto que pone en peligro la integridad de todos los involucrados.Como tal, no existe una guía para evitar encontrarte con. Al final, estamos hablando de. Sin embargo, sí hayque pueden reducir mucho el riesgo:usando el celular.y mantente siempre atento a tu entorno.Si notas que el auto de adelante frena de manera brusca y repetida,Si es posible, desvía tu ruta o cambia de carril de forma segura.Laemitió un comunicado conpara este tipo de situaciones. Si ya estás involucrado en un, sigue estos pasos:. Es normal sentir nervios, pero lo más importante es no bajar del auto.Llama inmediatamente a tu aseguradora.Reporta el incidente a un familiar o persona de confianza y envíale tu ubicación en tiempo real.Si losse ponen agresivos, llama al 911.de, modelo del vehículo yde los agresores.Si observas tatuajes u otros rasgos físicos identificables, también anótalos.Lo que antes parecía unhoy muestra señales de. Losen moto no son un delito distinto, sino unade una práctica que ya existía. Sin embargo, su adaptación al entorno actual los vuelve más difíciles de detectar y más rápidos de ejecutar.De entrada, el reto no sólo es de las, sino también de los. Estar informados, reconocer las señales ypuede marcar la diferencia en una situación de riesgo. Porque en la calle, muchas veces, unos segundos bastan para pasar de un trayecto cotidiano a un intento de