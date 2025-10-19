Gustavo Petro defiende a Colombia ante acusaciones de Trump

BOGOTA, Colombia, octubre 19 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que mientras su país fue respetuoso con Estados Unidos, el mandatario de esa nación fue "grosero e ignorante" con el suyo, en respuesta a las acusaciones que lanzó por Donald Trump contra el mandatario sudamericano al que señaló de narcotraficante.

"Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como sí lo hizo su encargado de negocios en Colombia, 'Cien Años de Soledad', y le aseguró que algo aprenderá de la soledad", manifestó Petro desde su cuenta de la red social X.

Horas antes, el presidente estadounidense escribió en su cuenta de red social Truth que Petro "es un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos, en toda Colombia".

"Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo para América", afirmó Trump, que ordenó suspender toda ayuda norteamericana a Colombia.

Petro, en otro mensaje en X dijo que "el problema es con Trump no con los Estados Unidos", en medio de la más reciente puja entre los dos gobiernos, después de que el jefe de Estado colombiano acusó a "funcionarios" de ese país de acabar con la vida de un pescador local, en medio de las acciones militares norteamericanas en el Mar Caribe contra el narcotráfico.

"Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y, por tanto, un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa", escribió Petro en su respuesta a Trump.

Entre tanto, la Cancillería colombiana rechazó este domingo las acusaciones hechas por el mandatario norteamericano, al calificarlas de "ofensivas y desobligantes", además de carentes de "fundamento".