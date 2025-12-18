logo pulso
Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown

El hombre sospechoso de los tiroteos en Universidad Brown y asesinato de profesor MIT fue encontrado sin vida en Nueva Hampshire.

Por AP

Diciembre 18, 2025 09:51 p.m.
Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto el jueves en un almacén de Nueva Hampshire, dijo un funcionario policial a The Associated Press.

Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.

El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

