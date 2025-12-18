Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown
El hombre sospechoso de los tiroteos en Universidad Brown y asesinato de profesor MIT fue encontrado sin vida en Nueva Hampshire.
PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Un hombre sospechoso de matar a dos personas y de herir a varias más en la Universidad Brown fue encontrado muerto el jueves en un almacén de Nueva Hampshire, dijo un funcionario policial a The Associated Press.
Los investigadores creen que el hombre es responsable tanto del tiroteo en Brown como del asesinato de un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fue tiroteado en su casa de Brookline el lunes, dijo el funcionario. Las autoridades no han confirmado formalmente una conexión entre los dos tiroteos.
El funcionario no podía discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Universidad Brown
AP
El hombre sospechoso de los tiroteos en Universidad Brown y asesinato de profesor MIT fue encontrado sin vida en Nueva Hampshire.
Amnistía Internacional alerta sobre represión en protestas en México
AP
La organización Amnistía Internacional advierte sobre riesgos para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en México y señala violaciones graves de derechos humanos.
Marruecos se corona en la Copa Árabe tras vencer a Jordania en tiempo extra
AP
El Estadio Lusail fue testigo de un emocionante duelo entre Marruecos y Jordania, donde Abderrazzaq Hamed Allah se convirtió en héroe para su selección.