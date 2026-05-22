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"Hamás debe desarmarse"

Israel condiciona la reconstrucción de Gaza al desarme

Por EFE

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
"Hamás debe desarmarse"

Naciones Unidas.- El representante adjunto de Israel ante la ONU, Jonathan Miller, condicionó este jueves el proceso de reconstrucción de Gaza al desarme del grupo islamista Hamás después de que el embajador palestino, Riyad Mansour, reivindicara el acuerdo alcanzado entre las partes y pidiera igualar los esfuerzos.

"La reconstrucción de Gaza no podrá tener éxito mientras las milicias sigan controlando las calles, y cualquier esfuerzo serio por instaurar la estabilidad y un gobierno civil, así como un futuro mejor para los palestinos, fracasará a menos que se desarme a Hamás y se ponga fin a su régimen de terror", declaró el israelí.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este jueves una sesión sobre la situación en Palestina en la que Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el informe semestral sobre la aplicación del plan para poner fin al conflicto en Gaza, el cual que fue respaldado por el Consejo de Seguridad, con la abstención de China y Rusia.

Durante su intervención, Miller aseguró que Hamás sigue estando "fuertemente armado, sigue poseyendo cohetes, misiles antitanque, rifles automáticos y lanzagranadas en toda Gaza": "No se trata de una organización política que haya evolucionado hacia la diplomacia. Es un ejército terrorista que se prepara para la próxima guerra".

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Por su parte, Mansour defendió el plan integral para terminar la guerra en Gaza y aseguró que desea que tenga éxito.

"No escatimamos esfuerzos para cumplir con nuestras propias obligaciones y compromisos, pero es fundamental que todas las partes se rijan por los mismos criterios", afirmó.

Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, aseguró unos minutos antes que "los ataques israelíes prosiguen casi a diario", causando decenas de víctimas mortales, y que se han registrado "acciones armadas por parte de Hamás y otros grupos palestinos".

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