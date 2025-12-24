logo pulso
"Hamás violó la tregua, responderemos": Israel

Por El Universal

Diciembre 24, 2025 03:47 p.m.
A
Hamás violó la tregua, responderemos: Israel

"La organización terrorista Hamás continúa violando el alto el fuego y el plan de 20 puntos del presidente Trump", acusó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de que un artefacto explosivo lanzado contra un vehículo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona de Rafah, hiriera levemente a un soldado.
"La continua y pública negativa de Hamás a desarmarse constituye una flagrante violación, y hoy, una vez más, sus violentas intenciones y violaciones se vieron confirmadas por la explosión de un artefacto explosivo improvisado que hirió a un oficial de las FDI", se lee en el comunicado.
"Hamás debe cumplir el acuerdo que firmó, que incluye la salida del gobierno, la desmilitarización y la desradicalización. Israel responderá en consecuencia", agrega la oficina de Netanyahu.

