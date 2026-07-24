Hambruna en Gaza sigue en niveles críticos

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DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- La inseguridad alimentaria en Gaza ha mejorado desde que el año pasado se declaró un estado de hambruna en distintas partes del territorio palestino, pero las condiciones siguen en niveles de crisis, advirtió el jueves la principal agencia mundial en el tema.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) indicó que la reducción de los combates, así como el hecho de que Israel permitiera el ingreso de más ayuda a Gaza, tuvo un "impacto significativo, aunque desigual entre distintas zonas". Pero señaló que la mayoría de las familias en el enclave devastado por la guerra aún no reciben ni de cerca lo suficiente para comer.

"El más mínimo trastorno del acceso humanitario podría revertir rápidamente los avances recientes", se advierte en el informe.

El informe del IPC, que abarca un período de abril a junio, muestra que, aunque las condiciones han mejorado de forma notable desde el año pasado, no hay perspectivas inmediatas de sacar de esta crisis a los 2,1 millones de palestinos de Gaza.

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El ejército de Israel controla más de la mitad de Gaza, y mantiene a los palestinos confinados en insalubres campamentos de carpas y barrios urbanos gravemente dañados.