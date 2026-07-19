Han muerto 16 militares de Estados Unidos en guerra con Irán

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BRIDGEWATER, Nueva Jersey.- Estados Unidos informó el sábado que otros dos militares murieron como parte de la guerra con Irán, lo que elevó el total de fallecidos a 16.

Las muertes reflejan la compleja realidad de que no hace falta que haya tropas estadounidenses sobre el terreno para que existan riesgos mortales en un conflicto que involucra drones, misiles y aviones. Las fuerzas norteamericanas están desplegadas por todo Oriente Medio, lo que convierte a otros países en objetivos de Irán a medida que los combates se han intensificado tras el colapso de las conversaciones de paz.

El presidente Donald Trump ha manifestado que la guerra es necesaria para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Hasta la tarde del sábado, aún no había emitido una declaración sobre el más reciente conjunto de muertes ocurridas en Jordania, y la Casa Blanca envió en su lugar el comunicado emitido por el Comando Central. Las primeras muertes ocurrieron al inicio de la guerra

Poco después de que la guerra comenzara el 28 de febrero, un ataque con drones iraníes contra un puerto civil en Kuwait mató a seis soldados estadounidenses. Los soldados formaban parte de una unidad de suministro y logística con base en Iowa que trabajaba en una estructura tipo contenedor de carga que no tenía defensas.

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Un séptimo soldado murió más de una semana después de haber resultado herido durante un ataque de Irán el 1 de marzo contra la Base Aérea Prince Sultan, en Arabia Saudí. Más tarde en marzo, seis militares murieron cuando un avión cisterna KC-135 de reabastecimiento en vuelo, que apoyaba las operaciones militares contra Irán, se estrelló en Irak. La aeronave se encontraba en espacio aéreo "amigo" cuando ocurrió un incidente no especificado en el que estuvo involucrado otro avión, según el Comando Central norteamericano.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el lunes que un piloto de la Marina murió en un accidente de helicóptero en el Mar Arábigo. La Marina describió inicialmente el accidente del 1 de julio como un aterrizaje de emergencia y señaló que "no había indicios de que la emergencia fuera causada por una acción hostil". Los tres marineros restantes a bordo del helicóptero fueron rescatados.