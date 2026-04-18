"Hay pan para todos si no se acapara"

Duala, Camerún.- León XIV criticó este viernes a aquellos que "acaparan" y "desperdician" la comida ante "quienes no tienen nada que comer", y aseguró que "hay pan para todos si se da a todos", según dijo en una misa en Duala, la capital económica de Camerún, a la que asistieron 120,000 personas.

León XIV fue aclamado a su llegada en papamóvil por cientos de miles de personas entusiasmadas en un país donde el 28% de la población es católica.

En la misa más multitudinaria en lo que lleva de periplo por África, el papa quiso, con la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, destacar en su homilía el problema del hambre en África, a pesar de ser una tierra rica en recursos.

"La multiplicación de los panes y los peces ocurre en el compartir; ¡he aquí el milagro! Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma, no con una mano que acapara sino con una mano que da", dijo el pontífice en esta enorme explanada adyacente al estadio Japoma de la ciudad más poblada de Camerún.

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Al hacerlo así, dijo, "la comida abunda; no se raciona por emergencia, no se roba por disputa ni se desperdicia por quienes se atiborran ante quienes no tienen nada que comer", dijo el pontífice estadounidense.

Siguiendo con la parábola sobre el hambre, el papa también dijo que "Dios alimenta a la humanidad con el pan de la vida" y "que nosotros podemos llevar este alimento a todos los hombres y mujeres que, como nosotros, tienen hambre de paz, de libertad y de justicia".

"Cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa de bien es un bocado de pan para la humanidad necesitada de cuidados", dijo León XIV.

Más tarde visitó el hospital San Pablo de Duala, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.

En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil, según informó el Vaticano.

Después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice saludó brevemente al personal y a algunos pacientes.