logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

"Hay pan para todos si no se acapara"

El papa XIV destacó el problema del hambre en África, a pesar de ser una tierra rica en recursos

Por EFE

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
"Hay pan para todos si no se acapara"

Duala, Camerún.- León XIV criticó este viernes a aquellos que "acaparan" y "desperdician" la comida ante "quienes no tienen nada que comer", y aseguró que "hay pan para todos si se da a todos", según dijo en una misa en Duala, la capital económica de Camerún, a la que asistieron 120,000 personas.

León XIV fue aclamado a su llegada en papamóvil por cientos de miles de personas entusiasmadas en un país donde el 28% de la población es católica.

En la misa más multitudinaria en lo que lleva de periplo por África, el papa quiso, con la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, destacar en su homilía el problema del hambre en África, a pesar de ser una tierra rica en recursos.

"La multiplicación de los panes y los peces ocurre en el compartir; ¡he aquí el milagro! Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma, no con una mano que acapara sino con una mano que da", dijo el pontífice en esta enorme explanada adyacente al estadio Japoma de la ciudad más poblada de Camerún.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al hacerlo así, dijo, "la comida abunda; no se raciona por emergencia, no se roba por disputa ni se desperdicia por quienes se atiborran ante quienes no tienen nada que comer", dijo el pontífice estadounidense.

Siguiendo con la parábola sobre el hambre, el papa también dijo que "Dios alimenta a la humanidad con el pan de la vida" y "que nosotros podemos llevar este alimento a todos los hombres y mujeres que, como nosotros, tienen hambre de paz, de libertad y de justicia".

"Cada gesto de solidaridad y perdón, cada iniciativa de bien es un bocado de pan para la humanidad necesitada de cuidados", dijo León XIV.

Más tarde visitó el hospital San Pablo de Duala, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.

En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil, según informó el Vaticano.

Después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice saludó brevemente al personal y a algunos pacientes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump dice que bloqueo a Irán terminará tan pronto se firme un acuerdo
Trump dice que bloqueo a Irán terminará tan pronto se firme un acuerdo

Trump dice que bloqueo a Irán terminará "tan pronto se firme un acuerdo"

SLP

EFE

La presión continúa tras las fallidas negociaciones de paz recientes

Petro anuncia reunión con su par venezolana en Caracas
Petro anuncia reunión con su par venezolana en Caracas

Petro anuncia reunión con su par venezolana en Caracas

SLP

AP

La reunión prevista para el 24 de abril será la primera bilateral presencial entre Petro y Rodríguez desde que ella asumió el cargo.

Policía de Londres investiga objetos sospechosos cerca de embajada Israel
Policía de Londres investiga objetos sospechosos cerca de embajada Israel

Policía de Londres investiga objetos sospechosos cerca de embajada Israel

SLP

AP

Un video atribuido a grupo con presuntos vínculos iraníes alertó sobre posibles ataques con drones.

Reciben a Sheinbaum con banderas y música en Barcelona
Reciben a Sheinbaum con banderas y música en Barcelona

Reciben a Sheinbaum con banderas y música en Barcelona

SLP

El Universal

Viva la paz siempre, dijo la presidenta de México en un breve mensaje