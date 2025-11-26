Hinchas y policía chocan en aeropuerto de Río

logo pulso
Por AP

Noviembre 26, 2025 09:14 p.m.
RÍO DE JANEIRO (AP) — Policías de Río de Janeiro y aficionados al fútbol se enfrentaron cerca del aeropuerto internacional de la ciudad mientras el equipo de Flamengo se preparaba para viajar a Perú, donde se enfrentará a Palmeiras en una final de la Copa Libertadores entre conjuntos brasileños.

Medios locales informaron que alrededor de una docena de aficionados entraron al autobús de Flamengo desde el techo mientras miles vitoreaban afuera. Imágenes capturadas por The Associated Press muestran a las autoridades usando gas lacrimógeno y balas de goma en medio de los enfrentamientos. Algunos aficionados respondieron agrediendo a los policías.

El centrocampista español de Flamengo, Saúl Ñíguez, bromeó sobre los hechos en sus redes sociales, mostrando a los aficionados que entraban al autobús desde arriba.

"Tenemos nuevos fichajes rojinegros", escribió el jugador en portugués en su cuenta de X.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El club brasileño no comentó sobre el incidente. Las autoridades no han revelado algún número de heridos o arrestos.

Los equipos se enfrentarán por la corona de clubes sudamericanos el sábado en el Estadio Monumental de Lima.

Las escuadras brasileñas han ganado todos los títulos de la Copa Libertadores desde 2019. Los finalistas del sábado se han llevado dos cada uno en ese período.

