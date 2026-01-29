Hombre enfrenta cargos por ataque con vinagre a Ilhan Omar en Minneapolis

MINNEAPOLIS (AP) — El Departamento de Justicia ha acusado a un hombre que roció vinagre de sidra de manzana sobre la representante demócrata Ilhan Omar en un evento en Minneapolis, según documentos presentados en un tribunal el jueves.

El hombre arrestado por el ataque del martes, Anthony Kazmierczak, enfrenta cargos de asalto, oposición, obstrucción e intimidación forzosa contra Omar, según una denuncia presentada en un tribunal federal.

Las autoridades determinaron que la sustancia era agua y vinagre de sidra de manzana, de acuerdo con una declaración jurada. Después de que Kazmierczak roció a Omar con el líquido, pareció decir: "Ella no va a renunciar. Están dividiendo a los habitantes de Minnesota", dice la declaración jurada. Según autoridades, Kazmierczak le dijo a un asociado cercano hace varios años que "alguien debería matar" a Omar, según documentos judiciales.

No estaba claro si Kazmierczak tenía un abogado que pudiera comentar sobre las acusaciones. Se dejó un mensaje en la oficina del defensor federal en Minnesota.

El ataque ocurrió durante un momento político peligroso en Minneapolis, donde dos personas han sido asesinadas a tiros por agentes federales durante la agresiva represión de inmigración.

Kazmierczak tiene antecedentes penales y ha realizado publicaciones en línea en apoyo al presidente Donald Trump.

Omar, una refugiada de Somalia, con frecuencia es insultada y atacada verbalmente por Trump. Después de que fue elegida hace siete años, Trump dijo que debería "regresar" a su país. Recientemente la describió como "basura" y declaró que debería ser investigada. Durante un discurso en Iowa a principios de esta semana, poco antes de que Omar fuera atacada, expresó que los inmigrantes deben estar orgullosos de Estados Unidos, "no como Ilhan Omar".

Omar culpó a Trump el miércoles por las amenazas en su contra.

"Cada vez que el presidente de los Estados Unidos ha elegido usar una retórica de odio para hablar sobre mí y la comunidad que represento, mis amenazas de muerte se disparan", dijo Omar a los periodistas.

Trump acusó a Omar de organizar el ataque, diciendo a ABC News: "Probablemente ella misma se roció, conociéndola".

Kazmierczak fue condenado por robo de automóviles en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir ebrio y ha tenido numerosas citaciones de tráfico, según los registros judiciales de Minnesota. También hay indicios de que ha tenido problemas financieros significativos, incluidas dos declaraciones de bancarrota.

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak criticó al expresidente Joe Biden y se refirió a los demócratas como "enojados y mentirosos". Trump "quiere que EE.UU. sea más fuerte y próspero" y que "los demás países dejen de robarnos", escribió.

En otra publicación, Kazmierczak preguntó: "¿Cuándo pagarán los descendientes de esclavos restitución a las familias de los soldados de la Unión por liberarlos/morir por ellos, y no enviarlos de regreso a África?"

Las amenazas contra los miembros del Congreso han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2021 tras el ataque del 6 de enero al Capitolio por una turba de partidarios de Trump, antes de disminuir ligeramente, solo para volver a subir, según las cifras más recientes de la Policía del Capitolio.

Los funcionarios dijeron que investigaron casi 15.000 "declaraciones, comportamientos y comunicaciones preocupantes dirigidas contra miembros del Congreso, sus familias, personal y el Complejo del Capitolio" en 2025.